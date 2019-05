Despidos: "Las indemnizaciones se acuerdan en cuotas", reveló Quinodoz

Indemnizaciones, en cuotas

Procedimiento preventivo de crisis

La crisis que afecta al comercio y otras actividades vuelve a golpear duramente a los comercios de la provincia y no distingue a los que llevan varias decenas de años trabajando en territorio entrerriano.La tradicional firma "Bazar El Entrerriano" acotó su actividad comercial a la capital entrerriana y su planta de trabajadores se redujo a la mitad tras el cierre de las sucursales en el interior de la provincia.consultó al, cuál es la situación en la provincia respecto de los despidos y pago de indemnizaciones., ya sea, durante la relación laboral, por su extinción, acuerdos en el pago de la indemnización o el no pago o pago incompleto de la misma., confirmó a, el secretario provincial de Trabajo, Fernando Quinodoz.En la oportunidad, confirmó queY en el mismo sentido reconoció que, "sigue habiendo situaciones de cese de relación laboral, reemplazos o cuando el trabajador consigue otro trabajo"."No desconocemos la situación de crisis laboral que se presenta en el país", comentó al respecto."La mayoría de los empleados que se acerca a la Secretaría tienen que ver con, al igual que la construcción y la hotelería-gastronomía", reveló Quinodoz."El gremio de Comercio y las pequeñas industrias de Paraná, sufren terriblemente lo que son los despidos, o las desvinculaciones forzadas, o la renuncia del trabajador porque el comercio cierra", reveló a Elonce TV, el secretario general del Sindicato Empleados de Comercio en Entre Ríos, Daniel Ruberto."Ya se registran empresas que están aduciendo "fuerza mayor" (artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo), por el que pueden", advirtió Ruberto, al tiempo que subrayó: "Ya es una tendencia que se está acentuando en estos meses"."De ninguna manera homologamos otro tipo de convenio porque no podemos, como Estado, permitir que el derecho del trabajador se vea cercenado al momento del cese de la relación laboral", argumentó.Y en ese sentido, aclaró: "Hay veces que el empresario no tiene los medios económicos para abonar la indemnización completa, quizás por la antigüedad del trabajador o la categoría, cuyos montos de indemnización son muy altos, y entonces, sostuvo Quinodoz.Finalmente, el funcionario provincial refirió que "no son tantas" las empresas que han solicitado el Procedimiento preventivo de crisis en el ámbito de la secretaría provincial de Trabajo., comentó Quinodoz, al tiempo que subrayó: "Si bien esta es una figura de hace más de 20 años, cada vez que hay situaciones económicas como la que vive el país, esta figura vuelve a estar en boca de los empresarios y operadores administrativos".