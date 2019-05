Despidos y cierre de sucursales: Preocupación en gremio de empleados de comercio

Cierre de sucursales

Tras el cierre de tres sucursales del reconocido "Bazar El Entrerriano" en diferentes ciudades del territorio provincial, desde el gremio que agrupa a los trabajadores de comercios, se refirieron a las causas de esa situación y a los despidos que se repiten cada día, en diferentes negocios de la capital entrerriana y otras localidades.Daniel Ruberto, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio en Entre Ríos, se refirió a la situación que pasan los trabajadores del sector y los comercios que los emplean. Además, en diálogo con Elonce TV, habló sobre el cierre de sucursales del tradicional "Bazar El Entrerriano"."Es cierto que el "Bazar El Entrerriano" ha ido cerrando las sucursales que tenía en el interior de la provincia: Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Chajarí, La Paz y Viale. Además, también cerró el depósito de Colonia Avellaneda y ha concentrado su actividad en Paraná", afirmó Ruberto.Asimismo, el gremialista remarcó que "de 160 trabajadores que tenía Bazar El Entrerriano, solamente, deben quedar los de Paraná que son entre 70 y 80 trabajadores, porque algunos han hecho arreglos voluntarios y particulares y se han retirado", sostuvo."Lo del Bazar El Entrerriano, no es la única situación complicada. Hay empresas de telefonía que tienen 14 trabajadores y que están mandando los telegramas de despido", dijo Ruberto a Elonce y agregó que "hay una cantidad enorme de pequeños comercios que han ido achicando su planta de personal. Desde las carnicerías, zapaterías, verdulerías, y tiendas; todos se han ido achicando porque todo el mercado interno se ha ido achicando", remarcó Ruberto."El gremio de Comercio y las pequeñas industrias de Paraná, sufren terriblemente lo que son los despidos, o las desvinculaciones forzadas, o la renuncia del trabajador porque el comercio cierra. Es la realidad que estamos viviendo yAl referirse a los acuerdos de las empresas con el personal que queda cesante, el secretario general del SEC, señaló que "las cadenas nacionales pagan el 100 % de la indemnización, algunos empleados se retiran y arreglan con el 80 %. Pero", sostuvo Ruberto., pero ya es una tendencia que se está acentuando en estos meses", remarcó."Los supermercados también están sufriendo el achique del consumo", resumió secretario general del Sindicato Empleados de Comercio.Ante los rumores de unos 15 despidos en un hipermercado ubicado en Avenida Almafuerte de la ciudad de Paraná y también, de otras cadenas de supermercados, Ruberto sostuvo que "y explicó las razones de la situación."Cuando hay pocas compras el formato de los supermercados no es rentable, porque la gente no llena más el chango. Ahora, la gente compra lo que consume en el día. Entonces,, porque la gente va a comprar lo justo y necesario", reiteró.de hacer las promociones o de la misma empresa para incentiva la venta", dijo Ruberto y recordó que "hace algunos años, algunos empleados cobraban hasta otro sueldo con las comisiones, eso ya no existe más", afirmó."En algunasde los trabajadores que no están en los últimos diez años para jubilarse. De esta manera, la cadena se ha salvado por uny agregó que "es una situación muy preocupante porque el dólar está disparado y las tasas están altas lo que dificulta que el comerciante pueda financiarse o dejar descubierto en el banco para pagar mercadería.