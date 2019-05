Docentes, acuerdo salarial y reclamos en pie

Cuando el trabajo no es salud

"Queremos un sistema que cuide al trabajador"

Ana Delaloye, Secretaria Adjunta de AGMER

"Nos apremia una situación económica y estamos deseando cualquier tipo de aumento ya"

Carolina Cattáneo, Docente

"Uno trata de agilizar los trámites y que no sea engorroso para los trabajadores docentes"

Sergio Garzón, desde la Comisión de Salud de AMET

"El estrés está más relacionado con la ansiedad generalizada"

La psicóloga Daniela Martínez

La opinión de los panelistas

En el marco de un congreso realizado en la ciudad de Larroque y por votación de la mayoría, AGMER resolvió aceptar la última propuesta de aumento que les realizó la provincia. Se trata de una recomposición salarial del 22 por ciento, de los cuales 10 por ciento se abonó en Marzo y el otro 12 será en Mayo. Además, se establece una cláusula gatillo para Julio y un compromiso de revisiones trimestrales durante el segundo semestre.Este acuerdo llega en medio de otras discusiones que están generando tensión entre el gobierno Provincial y el gremio docente, como es el caso del decreto que establece un nuevo régimen para las licencias por enfermedad de los trabajadores de la educación.El gobernador Gustavo Bordet sostuvo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo al mejorar la propuesta salarial en un contexto de crisis como el actual. Al tiempo que valoró la decisión del gremio docente de aceptarla.Teniendo en cuenta que la mitad de este 22 por ciento de aumento corresponde a la cláusula gatillo adeudada de 2018... ¿Cuál esperan que sea la recomposición que debe otorgarse una vez transcurrido esta primera mitad del año?El sistema educativo atraviesa desde hace años una crisis profunda. Y cuando hablamos de esto no sólo se hace referencia a los bajos salarios de los docentes.Deserción escolar, desfinanciamiento de la escuela pública, ausentismo, reducción de la matrícula y desactualización de contenidos, suelen ser algunos de los temas más discutidos.Las licencias de los docentes y no docentes también es un punto de polémica desde hace tiempo. La razón de las mismas, el tiempo de duración y las renovaciones, están en el ojo de la tormenta a la hora de discutir el sistema educativo en general. Y hasta suele ser un aspecto que se usa como argumento en contra del docente, cuando lo que está en juego es el reclamo salarial.El gobierno provincial emitió un decreto en relación a esto, el número 426, que publicó en el boletín oficial el 22 de marzo pasado.Se trata de unen conjunto con el Concejo General de Educación. En él se menciona, entre otras cosas, que el régimen actual de control se encuentra colapsado.El decreto, además, se destaca por dos anuncios. Por un lado, la incorporación de 30 agentes de salud en toda la provincia, abocados al control de estas licencias y sus respectivas razones. Y, por otro lado, un cambio en el procedimiento para las solicitudes.Este último viene siendo un aspecto controvertido, ya que a partir de ahora se debe descargar una aplicación al celular a través del SAGE, para poder emitir la solicitud de licencia. Pero, por su aparente complejidad, muchas son hasta ahora las críticas actuales a este sistema que intenta informatizar los datos y acelerar los pasos burocráticos.Por su parte,Dijo que gran parte de estas medidas proyectan culpas sobre los docentes respecto de sus enfermedades, cuando en realidad debería ser el estado quien les garantice condiciones de trabajo que no descuide la salud de los mismos.Datos extraoficiales dan cuenta de que,¿Cuáles son las enfermedades consideradas de larga duración y cuales están excluidas de este nuevo sistema de solicitud y control?, resaltó que "el Congreso se Agmer se concretó en Larroque. Todos los departamentos muestran su postura. Tenemos un sindicato muy democrático y cada docente desde su escuela va llevando y debatiendo. Desde el 5 de febrero venimos debatiendo con el gobierno provincial y hay ejes que tienen que ver con la recomposición de la pérdida salarial que hemos tenido en el 2018 y que ronda el 11%. Destacamos lo de la cláusula automática de revisión de pagos por las diferencias salariales que se ocasionen con el INDEC en el primer semestre. Además una exigencia de una recomposición salarial prevista para el segundo semestre"."El gobierno nacional y provincial si se preocupan tanto por los chicos deberían revisar las condiciones de infraestructura, los puestos de trabajo", comentó.Explicó que "".", agregó."Nosotros presentamos un proyecto de cuidado de la salud de los docentes porque", remarcó.Asimismo, dijo que "tenemos el régimen de licencias que es una conquista que logramos en el 2000. Son derechos. Si hablamos de abuso o no, no podemos juzgar. Los derechos están para ejercerlos cuando son necesarios para nosotros. Si hay un profesional que otorgó una licencia a un compañero debe ser porque evaluó que era adecuado o no".", informó.En 2012 logramos un cambio de figura. Hay docentes que se reintegran a su trabajo en una tarea pasiva, ya no frente al aula, porque no pueden", indicó."Ingresamos a la carrera de formación docente, que son cuatro años.. Cuando accedemos a una suplencia no tenemos ningún control de salud", finalizó., señaló que "sentimos que hubo una recomposición salarial pero es insuficiente. Consideramos que siempre tenemos más para reclamar. En mi escuela se votó por la negativa, pero".Hay trabajadores que no están en condiciones de afrontar un descuento por días de paro", agregó.Comentó que "docente taxi es aquel que tiene horas cátedra en diferentes escuelas. En la mayoría de los casos los docentes que van de una ciudad a la otra lo hacen haciendo dedo".", señaló.Además, dijo que "si tenés un accidente de trabajo y te dan licencia te descuentan"., aseveró que "están con expectativas" que lo que no se alcanzó a acordar en lo salarial hace algunos días, se pueda hacer en el resto del año. "Nuestro sector está en ese trabajo, tenemos confianza de que sí se alcance", dijo.Al referirse a los docentes "taxis", es decir aquellos que trabajan en más de una escuela, Garzón opinó: "Si uno puede estar en esa misma escuela la mayor cantidad de horas posible, es importante para uno, para el alumno y para la institución en general".En lo referente a la polémica por el nuevo sistema de control de licencias docentes, Garzón aseguró: "Este decreto tenía sus inconvenientes, si bien nosotros no discutimos la idea, creemos que hay que pulirlo, ponerlo a prueba."."En las escuelas técnicas tenemos el tema que tiene que ver con la seguridad, en lo que tiene que ver con los talleres, es más amplio que lo del resto", recordó.Para el docente "En principio la idea era buena, pero no estaban dando las condiciones"."En la provincia hay largas distancias, con escuelas técnicas, agrotécnicas, y el servicio de celular no es el mismo que en Paraná", resaltó. Y agregó que "el sistema se implementó para que en forma práctica, sea usado por el celular, pero detectamos que era muy difícil porque se necesita mandar una fotografía del certificado. En muchos lugares, como en el medio del campo, no hay señal y no se puede mandar".Asimismo apuntó que tras esta polémicaa medida de que se va probando. En este momento quedó como una opción".Garzón dijo que están trabajando en comisión en cuanto a este tema, yEl docente técnico aseveró que han realizado un relevamiento de información en todo el territorio provincial, "vimos que no había coincidencias entre auditorios y médicos particulares. También vemos que hay lugares donde hay un auditor para un departamento entero, el que estaba enfermo debía viajar a un punto de encuentro. Desde el CGE también se dieron cuenta que el tema estaba bastante complicado respecto a este punto"."La idea es que los trabajadores docentes tengan la mejor forma de manejar el tema de salud. Uno trata de agilizar todo lo que tenga que ver con trámites y que no sea engorroso".En la parte técnica, "no tenemos tanta cantidad de estrés, pero sí es cierto que la problemática no deja de ser preocupante. Tenemos otra problemática: tenemos aulas desbordadas. Lo normal debería ser con 20 chicos, aunque en taller deberían ser menos, por las herramientas que están en movimiento. Hoy contamos con aulas en las que tenemos 30 chicos, son súper activos y como docentes tenemos que responder a eso".Garzón reconoció que "la sociedad ha cambiado". En este sentido aseguró: ""."Tenemos docentes que van enfermos al aula, quieren cumplir", aseguró., quien también es docente, se desempeña en escuelas. "En lo personal también puedo saber lo que es trabajar en las escuelas, lo que cada institución vive, más allá de lo salarial. Cómo nos planteamos frente a los chicos con sus problemáticas, en lo que respecta a la salud mental. A veces cómo no se ve, es muy difícil de explicar y de entender. Lo que se llama estrés, es una cuestión muy compleja, ¿cómo se explica algo que es muy subjetivo, que no se ve? A cada uno le afecta cuestiones diferentes. Lo que a vos te afecta, para mí puede ser que `no es para tanto`, que sos débil".", resaltó.¿Qué pasa con la recuperación del estrés? "Depende del nivel de estrés que tenga y qué lo ha ocasionado. No es una sola cosa lo que lo ha producido. Está más relacionado con la ansiedad generalizada. La persona siente molestia al estar en contacto con los chicos.hay otros que por esta razón de querer seguir trabajando, de hacer como que no pasa nada, desplazar esa situación de ansiedad, se agrava, por eso no solo es la terapia sino también requieren medicación psiquiátrica y eso puede llevar de seis meses a un año", expresó."Se ve mucho en las aulas son chicos con diagnósticos, que el docente no está preparado para trabajar un chico con determinada patología y eso estresa mucho. Y lo puedo decir porque tengo las dos formaciones. Estamos, como docentes preparados para trasmitir algo, construir un conocimiento, enseñar, pero no para atender ciertas patologías. El docente es el `eterno discapacitado` porque siempre nos mandan a capacitar. El aula es para trasmitir y construir algo. Es también un elemento de estrés"., dijo que "cambió el paradigma de cómo se educa. Antes el objetivo era que aprendieran conocimientos que estaban en un libro y que lo pudieran repetir de memoria. Hoy ese tipo de cuestiones no se enseñan porque cualquiera puede googlear cualquier dato. Antes había un esquema de funcionamiento de la sociedad verticalista y basado en la autoridad. Hoy se acepta y se pide que las cosas se conversen más"., manifestó que "autoridades del CGE me dijeron que son 49.300 docentes de la provincia los que el estado entrerriano afronta todos los meses. El tema de suplencias y licencias se da en un 12%. Con el nuevo sistema de control quieren bajarlo al 9%"., indicó que "no se puede comparar a los docentes de antes con los de hoy. Es otra cosa, es otro mundo, filosóficamente cambió la gente".aportó: "Cuando se habla de esto, también se habla de qué cosas padecen estos docentes, para estas licencias. Enfrentarse al aula no es tarea fácil". Además aseveró: "Extraoficialmente hay un dato que indica que hay casi un 40 % de licencias docentes que a partir de este nuevo sistema, cayeron".destacó: "Los chicos aprenden, la escuela pública garantiza conocer, aprender, crecer". En otro tramo interrogó: "Los auditores que surgen a partir de esta nueva normativa, ¿podrían cumplir una función que tenga más que ver con atender a la salud, más allá del control?".aportó: "Este sistema que por lo que leí, no cambia todo el estatuto, sino el tema de control solamente. ¿No creen que será mejor para que las personas que abusan de estas licencias salgan a la luz y no se generalice diciendo `todos los docentes lo hacen"?