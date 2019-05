Finalmente, la Ley de Semillas será tratada el 8 de mayo

Si bien la Cámara de Diputados de la Nación preveía tratar este miércoles la reforma a la Ley de Semillas, su debate pasó para el 8 de mayo. Ayer, en labor parlamentaria, se contempló la posibilidad de incorporarlo en temario, pero la discrepancias de los bloques quebró la intención del oficialismo. Habrá que esperar cómo se desarrollan los tiempos electorales y cómo ésta incide en la agenda del Congreso.



Tras horas de debate entre los bloques y un oficialismo apurado por contar los votos, finalmente, el proyecto de ley de semillas fue postergado hasta el próximo 8 de mayo en la Cámara de Diputados, registró AIM Digital. Se trata de una iniciativa impulsada por el legislador radical por Entre Ríos, Atilio Benedetti. Posturas El dato clave estaría ligado a decisión de la Federación Agraria (FAA) que reclama que sus productores no paguen regalías, como se estipula en el proyecto de ley para los productores del Renaf. Esa concesión a la entidad agraria habilitaría el respaldo de sectores del peronismo que faciliten una votación favorable para la ley en cuestión.



La FAA solicitó a la Cámara de Diputados que instrumente cambios en el proyecto de Ley de Semillas, que logró dictamen en noviembre de 2018, y pidió que "quede plasmado un umbral de agricultores exceptuados mucho mayor al de 3,8 millones de pesos de facturación anual que se había propuesto".



Asimismo, emitió un comunicado formulando pedidos de cambios en el texto del dictamen a los legisladores. El principal reclamo de la Federada es que se amplíe el universo de productores con derecho al uso propio gratuito; es decir, a la posibilidad de reproducir las semillas, una vez que fueron compradas, sin tener que abonar una nueva regalía a la empresa que la generó.



Respecto de la actualización por inflación del umbral, la entidad pidió que el monto de facturación máximo que marque el universo de productores que mantienen el derecho al uso propio gratuito sea definido de manera tal que "asegure su actualización periódica y adecuada", para "evitar que la inflación haga que en pocos meses agricultores que no deben estar obligados al pago de regalías de pronto lo estén".



También, FAA remarcó que la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados, no solamente "se agote en la soja". "Reclamamos una mirada más federal, que tenga en cuenta a los castigados productores de fruta, los de algodón, los de hortalizas, legumbres y garbanzos, entre otros, que hoy no están siendo correctamente protegidos", concluyó el comunicado al que tuvo acceso AIM. ¿Alimentos para el pueblo o rentas para las corporaciones? Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), expresaron: "Exigimos una ley que considere las necesidades de quienes trabajamos la tierra y producimos comida para el pueblo".



La Ley de Semillas vigente en Argentina es del año 1973, y regula la producción y comercialización de semillas, reconociendo una particular forma de propiedad intelectual que se llama "Derecho de Obtentor", lo que les permite a quienes desarrollan una "mejora" sobre la semilla cobrar regalías por la misma.



"La Ley actual puede cuestionarse por muchos aspectos, pero reconoce lo que se denomina uso propio, que permite a los productores y productoras guardar y volver a sembrar sus semillas.