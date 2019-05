Media sanción al proyecto sobre abordaje del grooming en las escuelas

La citada iniciativa, que ahora deberá esperar el tratamiento en Senadores, indica que dicho Programa funcionará bajo la órbita conjunta del Consejo General de Educación (CGE) y la Secretaria General y de Relaciones Institucionales de la provincia de Entre Ríos.



Tassistro recordó que "si bien las nuevas tecnologías y las redes sociales en particular tienen múltiples beneficios, esta problemática atada a las mismas, está cada vez más diseminada y resulta necesario poner en funcionamiento mecanismos preventivos que sirvan de escudo ante la concreta amenaza que hoy viven nuestros chicos por parte de personas inescrupulosas", señaló.



Resulta oportuno explicar que se le llama Grooming a toda acción deliberada y ejecutada mediante la utilización de medios tecnológicos que facilitan la transmisión de datos, con el fin de cometer cualquier delito que menoscabe la integridad sexual del niño, niña y/o adolescente.



"El proyecto de ley que acaba de ser aprobado por Diputados tiene por objetivo concientizar el uso responsable de las nuevas formas de comunicación, prevenir y preservar los derechos de nuestros gurises. Ojalá que Senadores lo trate en breve porque demorar el tratamiento no tiene justificación y cada día perdido en una oportunidad de alertar que se esfuma. Estamos en presencia de una temática grave, que ya ha tenido en nuestra provincia capítulos tristísimos y hemos entendido que la forma más directa de llegar a los chicos es llevar la problemática a la misma escuela", destacó.



Puntualmente, el proyecto establece que será competencia del CGE: coordinar e impartir capacitaciones a docentes y personal no docente de Nivel Primario y Secundario, sobre el uso responsable de los medios de comunicación y la problemática del Grooming; incluir en la currícula escolar del Sistema Educativo Provincial, talleres con el fin de advertir los peligros del uso indiscriminado de los medios de comunicación; brindar contención interdisciplinaria al niño, niña y/o adolescente víctimas del Grooming o ciber-hostigamiento; y fomentar la participación y conocimiento de la temática a los padres y/o tutores en pos de la detención temprana de posibles casos de ciber-acoso hacia sus hijos.



Tassistro señaló que "hoy en día las nuevas formas de comunicación son herramientas cotidianas, por lo que cada vez existen más chances de que se produzcan casos de Grooming. Tenemos que entender que existen personas mentalmente perturbadas que se ocultan en muchos casos detrás de identidades falsas en las redes sociales, fingiendo y simulando una amistad cuando en la realidad las intenciones son más oscuras. Esto es una realidad y ya no hay excusas para no encarar el tema", concluyó.