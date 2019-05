No hubo quorum en la comisión para tratar proyecto de cupo laboral trava - trans

Los bloques de Cambiemos y Paraná de Pie no dieron quórum para tratar el proyecto de cupo laboral Trava Trans presentado por la concejal Stefanía Cora en agosto de 2018. Si bien la iniciativa contó con la adhesión de todos los bloques en su ingreso, no obtuvo el mismo respaldo al ser tratado en comisión.



Al respecto, Cora, que preside la comisión de Equidad de Género, sostuvo: "Lo hemos mejorado, construido, con mucho esfuerzo y amor. Es un proyecto que busca justicia para la población trava trans, para ciudadanas y ciudadanos de nuestra ciudad que han sufrido y sufren violencia institucional y exclusión laboral permanentemente".



Además, manifestó la preocupación porque el proyecto quede archivado. "Si bien en la sesión del día lunes 29 de abril pediremos la prórroga para su tratamiento, observamos (al no dar quórum) la falta de voluntad política de la gestión municipal por tratar y aprobar un proyecto tan urgente y necesario. Mientras en campaña Cambiemos hablaba de inclusión, en la gestión le dan la espalda a la comunidad LGBTIQ".



Por último, sostuvo que "aun así vamos a seguir insistiendo y trabajando para que el proyecto sea ordenanza y la ordenanza repare en parte tantos años de exclusión y violencia institucional para la población travesti y transgénero de nuestra ciudad".



Recordamos que el proyecto busca la inserción laboral a personas travestis y transgéneros, estableciendo un cupo anual para el ingreso a la administración municipal de la ciudad de Paraná.