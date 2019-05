Bordet: "A pesar de las dificultades nacionales, la provincia está en marcha"

Elmantuvo este martes una reunión ampliada de gabinete, tras el cual, anteexplicó que, "se analizó la marcha de la gestión para ponernos de acuerdo en articular con todas las áreas,, imprimirle un ritmo de gestión importante en este tiempo"."Analizamos distintos aspectos y siempre es muy provechoso el trabajar en equipo porque", valoró al respecto.En la oportunidad, se le consultó a Bordet su opinión respecto del paquete de, entre estas, la implementación del programa "Precios Esenciales"., señaló."Quisiera ser optimista, pero cuando se lanzó este plan no hubo ninguna consulta a los gobernadores y tampoco tenemos el conocimiento cabal de en qué consisten las medidas", argumentó al eximirse de todo comentario al respecto., la inflación es cada vez es más alta, la anualizada está en el 55% y todo hace pensar que en abril será del 57%", apuntó.Tras el triunfo en las PASO, el gobernador se refirió a la continuidad de la campaña electoral de cara a las Generales de junio."Nuestro capital político para ofrecer a los entrerrianos es darles la", remarcó, al tiempo que comentó:Al mostrarse "entusiasmado", el mandatario entrerriano indicó que,El, por su parte, comentó que fue una reunión de gabinete "positiva". "Para lograr los objetivos hay que trabajar coordinadamente.", señaló al respecto."La preocupación, no obstante este teórico equilibrio que está logrando Nación, es porque se deja de lado a la mayoría de los argentinos", advirtió Bahl, en relación a las medidas anunciadas por el gobierno nacional."En la medida que no se vaya por un modelo productivo y se tenga en cuenta un modelo de industrialización, con ajustes solamente, Argentina no encuentra los motores para hacer despegar el país", estimó.. Eso es realmente preocupante porque impacta directamente en las economías regionales y en el bolsillo de cada una de las personas", refirió el vicegobernador.