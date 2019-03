Discapacidad: Afiliados a Iosper reclaman por atrasos en el pago de prestaciones

Padres de niños con discapacidad se presentaron este viernes en Casa de Gobierno en búsqueda de respuestas ante los atrasos de hasta cuatro meses en el pago de las prestaciones médicas incluidas en el Programa Integral de Discapacidad (PIDI) del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).



"Nos adeudan las prestaciones de octubre de 2018, cuando hace más de un año y medio se firmó un acta acuerdo con el vicegobernador como garante para que Iosper no mantenga deudas con nosotros. Además, estamos en marzo y no han salido las autorizaciones de las prestaciones de este año", explicó a Elonce TV, Fernando Sibulofsky, uno de los padres que reclamó por el derecho a la salud de su hijo.



"Pedimos una audiencia con presidente de la obra social, pero no tuvieron ni la amabilidad de llamarnos para decirnos que no nos va a recibir. Desde Iosper nos dicen que el gobierno provincial le debe el 1.5% desde la gestión de Moine, pero, ¿ahora se acuerdan", apuntó.



"Cañete nos dice que el responsable es el gobernador, entonces, nosotros venimos a Casa de Gobierno porque es él quien debe velar por nuestros derechos", agregó.



"Nuestra situación es desesperante y si para la semana próxima, no tenemos respuestas, nos vamos a encadenar en huelga de hambre con una carpa en la puerta de Casa de Gobierno", sentenció.



Gabriela López, por su parte, es mamá de Gabriel, un niño con síndrome de Dawn, colostomizado. "Me rechazaron la prestación de transporte por que se necesitaba de una habilitación de Transporte Especial Adaptado, pero mi hijo no lo necesita porque no se traslada en silla de ruedas, más allá de que aún no camina", explicó respecto de su reclamo. Y en ese sentido se preguntó: "Cómo exigen un requisito, siendo que la provincia no cuenta con un servicio de taxis o remises con habilitación TEA".



"Es una traba más y la situación es desesperante. Se me agota la paciencia, y los recursos. A nuestros hijos se los está abandonando, más allá que para hacer los descuentos de la mutual si están listos", se quejó la mujer.



López exigió a la obra social provincial "que se pongan al día con los pagos de las prestaciones, porque a la cuidadora no le puedo decir `no tengo para pagarte´. Ella trabaja durante todo el mes y no puedo decirle que cobre a tres meses".



En la oportunidad también denunciaron el "maltrato" que reciben por parte del nuevo director del Programa Integral de Discapacidad (PIDI) de Iosper. "Necesitamos una solución a las trabas que nos imponen". (Elonce)