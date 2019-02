Paritarias: ATE espera un nuevo ofrecimiento y UPCN presentó una contrapuesta

El gobierno provincial propuso a ATE y UPCN un incremento salarial del 15% para el salario del trabajador de la administración pública, a pagar 5% con los haberes del mes de marzo, 5% con los de abril y 5% con los de mayo.El ofrecimiento fue rechazado por los representantes sindicales de los estatales entrerrianos, y elevaron una serie de peticiones a la patronal, las que serán trabajadas durante la próxima reunión prevista para el jueves 28 del corriente, a las 10.30., el secretario general de ATE, Oscar Muntes."Es una propuesta que no nos satisface y está muy lejos de lo que venimos a plantear en esta mesa paritaria", indicó."Esperemos que tras el cuarto intermedio, el gobierno presente una propuesta diferente, que pueda recuperar el poder adquisitivo de 2018 y que contemple la inflación de 2019, además de los otros puntos: contratos de obras, reglamentaciones y recategorizaciones", detalló Muntes.La secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, por su parte, indicó que "la propuesta será evaluada cuando el gobierno acerque su posición respecto de los puntos que planteamos en una contrapuesta".Para el sindicato, "lo importante es recuperar el salario, fundamentalmente, en tiempos en los que se necesita una recuperación del poder adquisitivo, independientemente de los porcentajes que se puedan establecer en esta paritaria".Y en ese sentido, explicó: "Ponemos en discusión cuestiones que tienen que ver con desigualdades en el empleo público, porque otros escalafones tienen reivindicaciones que no tienen trabajadores del escalafón general; apuntar a los sectores más críticos de la administración pública que son los que en el último tiempo no tuvieron atención salarial"."No hablamos de un porcentaje igualitario, si no de definiciones de política salarial que tienen que ver con antigüedad, carrera administrativa, quienes ejercen funciones que no son debidamente reconocidas, con los sectores más críticos de la administración pública, códigos que están paralizados hace años y necesitan reverse, entre otros puntos", detalló al respecto."Son cuestiones sectoriales que hacen a la recomposición salarial que estamos buscando", cerró.