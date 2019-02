Bordet: "Hay que anteponer las instituciones a la chicana política"

Con un informe sobre el estado de la administración pública,"Este es el cuarto mensaje, el último de nuestro periodo. Fundamentalmente lo basamos en demostrar que lo que comprometimos al inicio de nuestra gestión, lo hemos alcanzado con éxito, hemos logrado el equilibrio financiero que parecía muy difícil en la provincia, sin que esto signifique la disminución de programas sociales, sin que esto signifique ajuste en despidos de personal, sin que esto signifique disminución de la obra pública, y fundamentalmente con políticas de inclusión. Tenemos una provincia en marcha, donde se respetan las instituciones, donde hay diálogo permanente, no hacemos donde no hacemos ningún tipo de distinción por sector político, por procedencia, hemos instalado obras públicas en las grandes ciudades pero también en las juntas de gobierno", manifestó el mandatario entrerriano.Puntualizó también, también con los sectores productivos, industriales, economías regionales, sector turístico, de comercio y servicios. Hemos mantenido un diálogo abierto, siempre hemos encontrado canales de solución para que se pueda mejorar la estructura de competitividad de nuestras empresas, y para que se sostenga el empleo privado en la provincia. Estos han sido los pilares. Tenemos la satisfacción del deber cumplido, creemos que en nuestra provincia se puede ir por mucho más y por eso vemos con gran expectativa poder darle continuidad a esta obra transformadora, para consolidarla en los próximos cuatro años".En dos semanas será la apertura de sesiones que hará el Presidente de la nación en el Congreso nacional, y por supuesto que iré. No me gustan mucho la mayoría de las medidas que toma el presidente, lo respeto porque es el presidente que los argentinos votaron, por eso voy a ir. Creo que merecía respeto, por las instituciones de la provincia. La política partidaria hay que dejarla para otros motivos"."Quien escuchó esta alocución se dio cuenta que, no ayuda en nada a esta tarea que venimos haciendo para unir a los entrerrianos. Tenemos que dejar de promover fragmentaciones", resaltó luego.Al respecto insistió: "Hoy estamos hablado de la asamblea legislativa, es un día importante para la democracia entrerriana, para hablar de política habrá tiempo, este es un acto institucional: hay que rendirle cuentas a nuestros ciudadanos. Oportunamente cuando se vayan conformando las listas, hablaremos de política".En relación a las reuniones que se comenzarán a mantener con los gremios, respecto de lo salarial, Bordet dijo: "Acercaremos propuestas, buscamos dialogar en forma productiva, en la construcción de consensos. A mí me gusta construir consensos, agoto todas las instancias para logar consensuar, más temprano que tarde vamos a lograr un acuerdo con los docentes, porque respetamos mucho el trabajo que hacen los docentes en las aulas. También respetamos a sus organizaciones gremiales, podemos tener o no tensión en las negociaciones, lo que nosotros hacemos es nunca claudicar y en todos los casos siempre logramos buenos acuerdos satisfactorios para ambas partes; este año sin duda no será la excepción".