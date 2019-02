"Somos gobierno de palabra, hacemos un enorme esfuerzo por cumplir lo asumido"

"De las obras en marcha, el 75 % las encara el gobierno provincial"

Recursos propios

Políticas para impulsar la producción y el trabajo

Desendeudamiento

No queremos tener trabajadores precarizados

Desarrollo social

Lucha contra las adicciones

Con un informe sobre el estado general de la administración pública, el gobernador Gustavo Bordet inauguró, ante la Asamblea Legislativa, el 140° período de sesiones ordinarias de la legislatura entrerriana. El acto se llevó adelante en el Centro Provincial de Convenciones.El gobernador comenzó afirmando que, por eso cada paso que dimos apuntó a fortalecer el diálogo y a buscar consensos, ordenar las cuentas públicas, dando seguridad y previsibilidad a las familias entrerrianas, a los trabajadores estatales y privados, a nuestros productores y empresarios y a los distintos sectores de la sociedad".Esta ha sido nuestra premisa y tuvimos un trato correcto con todos por igual, como corresponde", aseveró.En el mismo sentido dijo: "como las licitaciones públicas, lo que nos posibilitó ahorrar recursos que son de todos e invertirlos en un activo plan de obras públicas, que se despliega con énfasis en cada localidad para beneficio de los sectores productivos, las industrias de cada pueblo de Entre Ríos"., priorizando el bien común y rendimos cuentas de cada uno de nuestros actos de gobierno con responsabilidad y honestidad, es nuestra obligación y siempre la hemos honrado", puso énfasis luego."El detalle analítico de cada obra terminada, en ejecución, y de las que estamos proyectando como todas las acciones de gobierno, están publicadas para que cada entrerriano tenga acceso a la información pública y al estado de situación de la administración, tal cual lo consigna nuestra Constitución provincial", aseveró.Actualmente, dijo "se cuenta con 145 obras en ejecución, 39 en proceso de ser adjudicadas y 110 que han sido terminadas, llegando en inversión total de 6700 millones de pesos de fondos provinciales desembolsados en obra pública. De las obras en marcha, el 75 % las encara el gobierno provincial. En el caso de las finalizadas, el 91 % han sido financiadas con recursos propios y de las obras para adjudicar en los próximos, meses, el 90 % las realizará la provincia. Con esto queda en evidencia la importancia de la inversión pública provincial como motor del desarrollo"."Solo en el 2018, se realizaron un total de 40 aperturas de sobres, lo que arroja una licitación pública cada nueve días, es decir cada semana y media licitamos una obra en la provincia. Hay obras que quizá pasan desapercibidas, porque no forman parte de los grandes proyectos, tienen una importancia decisiva, definitiva en cada pueblo, en cada lugar y allí llegamos hay ejemplos en toda la provincia", aseveró.En este sentido, describió con un ejemplo: "La directora de la Escuela Santa María en el distrito Chiqueros en el límite entre el departamento Tala y Nogoyá porque no podían acceder a la escuela agrotécnica que tiene escuela primaria y secundaria, por el estado de los caminos. Tuvimos que hacer una inversión millonaria, quizá más cara que la escuela misma, pero era necesaria que los chicos tengan igualdad de oportunidades en toda la provincia. No son grandes obras, pero están en el corazón de nuestra gente".Del mismo modo, aseveró: "Hemos trabajado en un plan de saneamiento fundamentalmente en lo que son los servicios públicos esenciales, concretamente al agua potable, que es el principal alimento que consumimos las personas. Desarrollamos un plan ambicioso, cuyas obras están ejecutándose en toda la provincia y otras están para comenzar"."En materia energética, desarrollamos varios programas y tarifas diferenciadas para asistir a las poblaciones más vulnerables y para atender el incremento de tarifas que decidió la Nación y que superó cualquier previsión haciendo mella en los bolsillos de nuestros ciudadanos en la provincia. Por eso hemos decidido mantener y sostener la tarifa social eléctrica en la provincia, haciéndonos cargo desde los recursos provinciales", definió luego."Este esfuerzo no alcanza sino se cambian las variables macroeconómicas del país, no podemos seguir sustentando un modelo de desarrollo que se basa en altas tasas de interés, como ningún país del mundo las tiene, con altas tasas de inflación como en ningún país del mundo las tiene y con un proceso de recesión fenomenal como el que estamos viendo. Si no se abandona este modelo de especulación y financiero y se avanza hacia un modelo que priorice la producción y el empleo, va a ser muy difícil que por más medidas que tomemos, tengamos el éxito y el desarrollo que todos nos merecemos. Respaldamos todas las cadenas de valor de la provincia, conformando mesas de trabajo como la lechera, pesquera, porcina, citrícola, foresto industrial, ovina, caprina y arrocera, entre otros. Buscamos consensos. Acordamos con Enersa un programa que posibilite llevar adelante en esta temporada y que amortigüe la pesada carga que tienen los arroceros y lo haremos próximamente con el sector de la madera y los arándanos, también para amortiguar las cargas y para mejorar la competitividad de nuestros productos exportables que además generar mano de obra intensiva en nuestra provincia", explicó.Ante los senadores y diputados de la provincia, legisladores nacionales, miembros del Superior Tribunal de Justicia, ministros, funcionarios, autoridades eclesiales, ex gobernadores, miembros de las fuerzas de seguridad y un amplio espectro de dirigentes sociales, comunitarios, políticos, y deportivos, Bordet anunció que enviará nuevamente una reforma política integral a la legislatura y convocó a las fuerzas políticas de la provincia a trabajar en un clima de convivencia y respeto por el otro.El gobernador entrerriano también puso de relieve la inversión de la provincia para reducir en un 50 por ciento el aumento del boleto de colectivo, dada la quita del subsidio que llevó a cabo Nación, la disminución de la mitad de las cargas provinciales en la factura eléctrica, y el significativo incremento de las inversiones en salud y desarrollo social. "Entendemos, por concepción ideológica, que el Estado debe garantizar políticas que tiendan a hacer realidad la justicia social", reiteró.Acompañado por el vicegobernador, Adán Bahl y por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, Bordet pidió "Salto Grande preste un servicio a la provincia" y sostuvo que "la represa no es un botín para un partido político".Después de recordar que CTM aumentó cinco veces sus gastos de funcionamiento cuando el precio que se le paga a la represa por el Mw/h apenas se duplicó, el mandatario llamó a "trabajar desde lo institucional para que la provincia tenga una participación real y efectiva en las decisiones que Salto Grande toma porque afectan a nuestros pobladores".Por otra parte, anunció el comienzo de las operaciones en el puerto de Ibicuy que, luego de varios años de estar fuerza de servicio, recibirá el próximo mes el primer barco de ultramar con destino a China. "Lanzaremos una convocatoria para la explotación del puerto durante este año", indicó.Esto se suma a la reactivación de los puertos de Diamante y de Concepción del Uruguay, desde donde "se están realizando exportaciones de una amplia variedad de productos de la región". Este avance medular para las cadenas de valor entrerrianas fue enmarcado en el desarrollo de infraestructura la producción entrerriana que también incluye la reactivación de los puertos barcaceros como Puerto Márquez, en La Paz."Esta obra fundamental y esperada, y viene a completar un capítulo de nuestra historia para dar comienzo a una nueva etapa, permitiendo la radicación de nuevas industrias y su consabido saldo de desarrollo y empleo en el tan postergado norte entrerriano. Porque la energía es un factor clave en cualquier estrategia de crecimiento y trabajo", afirmó Bordet en lo que consideró "una reparación histórica al sector más postergado que tenía nuestra provincia".En esa línea también subrayó el desarrollo gasífero que se llevó a cabo en la provincia durante su gestión. "Solamente en 2018 se finalizaron obras que permiten la conexión al servicio de gas natural a otras 3.400 familias, comercios y establecimientos productivos. Asimismo se ejecutan obras y ampliaciones para sumar otras 9.000 familias a este servicio", detalló."Venimos trabajando desde el primer día en generar condiciones para la inversión y el desarrollo, independientemente que estemos pasando una coyuntura macroeconómica muy compleja con altos índices inflacionarios y tasas de interés que le impiden a nuestras Pymes acceder a créditos a través de las entidades financieras", contextualizó Bordet. Además recordó que desde la provincia se articularon "políticas públicas con el sector privado para sostener y generar empleo"."Son objetivos que nadie puede discutir y que tienen que trascender gestiones de gobierno", trazó el mandatario, y completó: "brindamos herramientas estratégicas desde el Estado provincial para darle competitividad a nuestras industrias y a nuestro sector productivo"."Actualmente, se cuenta con 145 obras en ejecución, 39 en proceso de ser adjudicadas y 110 que han sido terminadas, llegando a una inversión total superior a los 6.700 millones de pesos en toda la provincia", explicó al comienzo de su discurso Bordet."De las obras en marcha, el 75 por ciento las encara el gobierno provincial" subrayó y agregó: "en el caso de las finalizadas el 91 por ciento han sido financiadas con recursos propios, y de las obras para adjudicar en los próximos meses, el 90 por ciento las realizará la provincia, con lo cual queda en evidencia la importancia de la inversión pública provincial como motor de desarrollo".Bordet también resaltó la gestión, a través del Consejo Federal de Inversiones, de "más de 662 millones de pesos en inversión directa a los sectores productivos, turísticos e industriales, con tasas de interés subsidiadas".En ese punto, recordó que "mediante créditos para la Reactivación Productiva se gestionaron 200 proyectos por un monto de 180 millones de pesos para sectores productivos" y que "se otorgaron créditos para emergencia por sequía por 10 millones de pesos". Además, "se puso a disposición refinanciamientos por emergencias provinciales por más de 110 millones de pesos".En ese punto también recordó que en el marco del pacto fiscal celebrado entre las provincias y la Nación "ya redujimos un 50 por ciento este año de Ingresos Brutos a la industria y al agro" y que "en 2020 será tasa cero para ambos". "Reducido también el 50 por ciento del aporte patronal de la Ley 4035 que era una demanda histórica y el año que viene ese aporte será cero, al igual que el impuesto al sello", puntualizó.Tales reformas impositivas fueron aplicadas con "un criterio de progresividad", explicó Bordet. "Con motivo de ello resultaron exentos del impuesto sobre los ingresos brutos, por tratarse de micro y pequeños contribuyentes entrerrianos: el 98 por ciento de los productores agropecuarios y el 96 por ciento de los industriales y el el 98,7 por ciento de los comercios entrerrianos".Sin embargo, "reconocemos que esto no alcanza porque es una mínima parte. Se hace imprescindible un cambio macroeconómico que dé viabilidad y sustentabilidad a nuestras economías regionales y a nuestras industrias", apuntó.Durante su discurso, el mandatario sostuvo que "el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas estuvo vertebrado por principalmente por la reestructuración de la deuda de la provincia" y puntualizó: "al cierre del ejercicio, la deuda muestra una caída del orden del 20% respecto al saldo al cierre de 2016".Además, "mientras la Ley de presupuesto autorizaba endeudamiento para financiar vencimientos por la suma de 6.846 millones, de ese total autorizado sólo se hizo uso de 600 millones de pesos", el 10 por ciento."Más allá, de la fuerte recesión de la Economía en su conjunto, con desindustrialización, caída en los niveles de empleo, alta inflación con una fuerte caída del consumo, y con una consecuencia directa en la recaudación impositiva, hemos logrado una progresiva disminución del déficit financiero y hacia el 2019, conforme al Presupuesto aprobado por las señoras y los señores legisladores, se registra un superávit del orden de los 3.200 millones", enfatizó Bordet."En este sentido, en términos reales, y respecto al ejercicio 2016, se ha generado una disminución del orden del 20 por ciento en los gastos de estructura, sin descuidar aquellos que resultan esenciales para su funcionamiento. Se ha revertido la tendencia creciente que venía observando la planta de personal con una reducción real en igual período del orden del 0,7 por ciento, y esto sin haber generado ningún despido", señaló.Bordet también ponderó el diálogo con las organizaciones gremiales y valoró la realización de las paritarias en la provincia. "No hemos utilizado a los trabajadores como variable de ajuste", expresó."Por supuesto que el año pasado la inflación cruzó límites imprevisibles y esta situación nos obligó a consensuar el mejor incremento posible para sostener el equilibrio financiero y poder seguir pagando los sueldos durante los primeros días de cada mes. Porque esto le da seguridad a las miles de familias entrerrianas cuyo sustento depende del Estado", esgrimió.También anunció que "se regularizará la situación de muchos trabajadores con contratos de obra, dentro del marco de la ley de Responsabilidad Fiscal", y dejó muy en claro: "No queremos tener trabajadores precarizados en nuestro Estado".En otro orden de cosas, Bordet también resaltó la importancia de las políticas sociales que lleva adelante la provincia y que alcanzan, entre otros universos, a más de 100.000 jóvenes a través de distintos programas de economía social y emprendedorismo, entre los que mencionó el Manos Entrerrianas. También resaltó la asistencia al deporte social y felicitó a los deportistas entrerrianos por las medallas obtenidas en las últimas olimpiadas de la juventud.Además destacó las "políticas inclusivas" orientadas a las personas con discapacidad, subrayó la ampliación del reconocimiento de derechos y la tramitación de más de 5.800 certificados. "Pensamos la discapacidad desde un modelo social, entendiendo que eliminar las barreras del entorno es un compromiso de todos", afirmó.En ese marco se refirió a las políticas que lleva adelante el gobierno para erradicar la violencia de género. "Trabajamos con las universidades, las organizaciones sociales, con los poderes legislativo y judicial, asignando recursos presupuestarios para atender los casos de violencia y dotar a la Justicia de los elementos necesarios para que puedan existir más Juzgados de Familia", puntualizó."Ejemplo del trabajo conjunto es el que se lleva adelante en el Hogar de protección integral Inés Londra", dijo y resaltó las " miles las historias de mujeres en toda la provincia que tejen redes, se organizan, son solidarias, emprenden y trabajan por sus comunidades. Sobre esas historias nos apoyamos todos los días para construir políticas públicas, escuchando, corrigiendo, pero sobre todo haciendo, porque creemos en el rol indelegable de Estado, capaz de aportar a la reparación y ampliación de derechos. Pero falta mucho", remarcó.Por último, habló de la construcción, en Paraná, del Centro de Abordaje Integral para la Salud de los Adolescentes al que consideró "único en la provincia y la región", por lo que "será un referente nacional en la temática", adelantó."Sin una herramienta como ésta se condenaría a la marginalidad al joven que tiene adicciones y no puede acceder a una institución privada", explicó el mandatario.