Fortalecen el trabajo conjunto con organizaciones civiles

"Esta es una segunda reunión de trabajo donde pudimos diagramar capacitaciones destinadas a personal docente de la Provincia. El próximo paso es coordinar esta tarea el Consejo General de Educación. Es importante poder apoyar el trabajo de las Organizaciones Civiles, más cuando se trata de salud y educación. No solo educación formal sino también con la no formal, orientada sobre todo a la prevención y a darle al docente herramientas que contribuyan el cuidado y la atención personas con diabetes", subrayó la ministra Romero.



La presidenta de la Federación Argentina de Diabetes (FAD), Judit Laufer, informó: "Como punto de partida la intención es satisfacer las necesidades que existen en lo que tiene que ver con llevar información a las Escuelas. A veces los docentes tienen algunos alumnos que pueden tener diabetes y de alguna manera el adulto está comprometido con el bienestar de los chicos".



Asimismo, explicó: "Lo importante es transformar la información en educación y la educación en prevención. En definitiva esta es la meta, un eje rector para nosotros que tiene que ver con la prevención. Esto se hará también en conjunto con autoridades de Educación, con la Asociación de Pacientes, la Liga Entrerriana de Asistencia a Personas con Diabetes (Leadi) y Laboratorio One Touch".



Por su parte, la vicepresidenta de la Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes (Leadi), Natalia Gracia, detalló: "La idea es trabajar con el proyecto que ya se viene llevando adelante llamado "La diabetes va a la Escuela". El mismo tiene como objetivo capacitar a todos los docentes en el cuidado y la detección temprana de la Diabetes".



El proyecto lleva más de un año y se expandió en la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y ahora Paraná. El trabajo se hace mediante una charla a docentes, para que tengan el conocimiento. También se hace entrega de kits de hipoglucemia en las Instituciones, para que tengan las herramientas de resolver una situación más crítica con las personas con diabetes".