Castrillón se preguntó si hay fiscales suplentes "para devolver favores"

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, criticó en duros términos la injerencia de la política en el Poder Judicial, y, disparó.En ese marco, no tuvo reparos en señalar que "hay ciudades, como Concordia, donde para ser político tenés que tener un apellido. Y para ser integrante del Poder Judicial, tener otro".Interrogado acerca de la actuación de la fiscal Cecilia Goyeneche en torno a la causa de los contratos en la Legislatura, expresó: "No lo sé, porque no leí la causa", pero resaltó:. Necesitamos un Poder Judicial independiente. Para eso estoy. Y"."Yo defiendo a muerte al Poder Judicial", afirmó Castrillón y continuó: ", porque es el Poder que yo elegí para estar. Y no es nada contra nadie", remarcó Castrillón.En ese contexto, el titular del STJ pidió fijarse ". Se podría, por ejemplo, nombrar a los que rindieron y salieron segundos o terceros. Esa incoherencia es la que causa un poquito de escozor. No digo que nadie sea malo, pero"."Hace muchos años, en el gobierno de Jorge Busti, dicen que algún sector de apoderó de las decisiones del Poder Judicial, que luego se calmó, y luego, revivieron. Solo basta con mirar las relaciones. Los que iniciaron esto, o sus herederos, continúan. Nadie viene de un repollo", expresó.Y fue más allá: "hay muchos jueces que son buenos. Pero vos ves el 80 por ciento de cargos en Fiscalías sin concursar, en Defensorías el 85%. Entonces, algún problema hay o cambian favores", recalcó a radio