Inicia discusión salarial con estatales: ATE y UPCN anticiparon su postura

"Este martes tenemos una doble paritaria. Esperemos tener resultados satisfactorios. Primero con el gobierno provincial y luego con el gobierno municipal. En el caso de la provincia vamos a esperar la propuesta a los estatales y luego, a partir de lo que ofrezcan, vamos a realizar el análisis.Tenemos mandato del plenario de secretarios generales de ATE que dice que ningún trabajador debe cobrar menos de lo que indica la inflación, por lo tanto vamos a estar llevando eso a la mesa de discusión paritaria", aseguró aAsimismo dijo que "en el aumento anterior decretado, no se contempló el salario mínimo; es el sector que menos tiene, es el más castigado. Tuvimos que salir a explicar lo que significaba el 5 %, y por qué no lo percibían: el adicional que garantizaba el mínimo, automáticamente se lo absorbía. Más del 50 % de la administración pública provincia no percibieron ese porcentaje, lo que generó un malestar muy grande".En tanto,que esta es "la primera reunión después de la entrega del instructivo de recategorizaciones. A este encuentro lo podríamos llamar como técnico, para que comencemos a revisar la situación salarial de los trabajadores, especialmente en los escalafones general y enfermería y a partir de ahí saber cómo se va a terminar el año 2018"."Tenemos algunos conceptos claros, como por ejemplo los de revisar los porcentajes que se establecieron en paritaria y que hoy deben revisarse, ya que los trabajadores han quedado con una pérdida del poder adquisitivo muy importante y lo que pretendemos es el recupero", dijo en el mismo sentido Domínguez.Acotó luego que están "dispuestos a escuchar, no hay condicionamiento inicial, vamos a ver cómo se da esta negociación y de ahí iremos planteando los objetivos".