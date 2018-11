Refuerzan el trabajo para resolver los casos de personas que nunca tuvieron DNI

El Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), junto con Jefatura del Gabinete, y los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Desarrollo Social ponen en marcha operativos de precisión en todas las provincias con el objetivo de localizar y acompañar a las personas que tengan problemas para acceder a su Documento Nacional de Identidad.



"Con esta iniciativa seguimos trabajando de manera articulada con todos los niveles de gobierno para llevar la presencia del Estado a los lugares que más lo necesitan y que los ciudadanos puedan tener soluciones rápidas", remarcó el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.



En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, destacó que "a través de la red de Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) se trabajará todos los días para que las personas en situación de vulnerabilidad conozcan sus derechos y puedan ejercerlos plenamente".



Por su parte, el director Nacional del Renaper, Juan José D'Amico: aseguró: "Con el DNI Digital el acceso a la identidad fue mucho más sencillo. Pero sabemos que aún hay personas que tienen problemas porque nunca fueron registradas o no recuerdan donde fueron anotadas y en esos casos Renaper necesita apoyo de otros organismos y es muy importante el trabajo que venimos haciendo con los registros civiles provinciales para resolverlo. Es la primera vez que varios ministerios actúan en conjunto para poder erradicar el subregistro en Argentina".



En este sentido el Renaper implementó nuevas herramientas que facilitarán la tramitación del DNI. Se utilizarán aplicaciones tecnológicas que permitirán que los registros provinciales puedan compartir la documentación necesaria para completar el trámite y de esta manera las personas no tendrán que movilizarse a otras localidades o provincias para obtener, por ejemplo, la partida de nacimiento.



Además, ya no será un requisito que los menores de 14 años estén acompañados por sus padres en el momento de realizar el DNI ya que se registrará biométricamente a la persona que lo tenga a cargo, garantizando así la identidad del niño.



Hay que resaltar que, como no hay números concretos sobre la cantidad estimada de personas que nunca han tenido documento por no estar registradas en un Registro Civil, se realizó un trabajo en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. El objetivo fue determinar cuáles eran las áreas de mayor vulnerabilidad y proclives a tener problemas de documentación para poder direccionar de forma estratégica el trabajo en territorio.



En ese marco, a partir de los 13 años las personas que nunca tramitaron su DNI en los plazos que establece la ley, tienen que afrontar un proceso judicial por lo cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de los Centros de Acceso a la Justicia otorgará patrocinio gratuito y hará un seguimiento de los casos hasta su resolución.



Esta iniciativa se articulará también en los operativos organizados por Jefatura de Gabinete en el marco del programa "El Estado en tu Barrio" donde desde 2016 los vecinos tienen acceso a trámites y servicios en un mismo lugar.





Números de contacto del Renaper 0800-9999-364 y WhatsApp 11 58058813. Número de WhatsApp de Centro de Acceso a la Justicia 11 27062855.