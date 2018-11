La segunda Feria del Centro muestra variedad de diseños de tres provincias

La fuerza creativa

La jornada

El acto de apertura inició con una coreografía de Jungla Urbana a cargo de División X DANCE estudio, con un elenco de cuerpos sin estereotipos y diversidad de vestuarios sin género y estilos musicales. Luego fue el turno de dar un mensaje al público por parte de las autoridades, concluyendo con una particular propuesta denominada "Cuerpos en alto" de Berenice Dance, que intervino el techo de la Sala de Convenciones de La Vieja Usina con imágenes, música y dos bailarinas que desarrollaron sus pasos colgadas con arneses.La secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos, Carolina Gaillard, recibió a los presente con un saludo del gobernador Gustavo Bordet, expresando el "honor que representa ser sede de este importante evento. Esta Feria se puede realizar porque hay decisión política de los tres gobernadores y quienes están al frente de las áreas de cultura de las provincias. Apostar a la cultura es una inversión porque empoderar a los ciudadanos, esta es una fiesta de la cultura, del arte, del diseño". Agradeció a continuación a todo el equipo gubernamental que "hace posible todo esto. Es un orgullo que nuestro gobernador siga apostado a la cultura, que hoy tiene espacio en las tres provincias", concluyó.A su momento el vocal del Directorio de la Agencia Córdoba Cultura, Jorge Álvarez, manifestó que se estaba dando "un gran paso. Todos los que nacimos en el interior del interior siempre estuvimos contentos de nuestro lugar de origen, pero siempre pensamos que Buenos Aires nos quedaba lejos y las posibilidades que representaba. Hoy Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con sus creativos y gobiernos, nos estamos dando la mano para decirnos y decirles que juntos somos más, que la fuerza creativa de cada provincia no es la misma que tenemos las tres provincias juntas. No necesitamos seguir mirando a Buenos Aires, ahora Buenos Aires puede comenzar a mirar hacia acá", remarcó señalando también la necesidad de dar continuidad a esta iniciativa.El secretario de Producciones, Industrias y Espacios Culturales de Santa Fe, Pedro Cantini, recordó que se trata del "segundo encuentro de nuestras productoras y productores culturales de nuestras tres provincias. Es una inmensa alegría que el primer encuentro que realizamos en Santa Fe tenga continuidad. Todos trabajamos para la promoción y el estímulo de las industrias culturales locales, empresas y pequeños emprendimientos que contribuyen a la diversidad cultural argentina" Felicitó luego a los locales por el trabajo realizado, transmitió el saludo de su gobernador Miguel Lifschitz y de la Ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González; expresando su deseo de que las ferias tengan continuidad.El representante entrerriano en la Región Centro, Martín Uranga, indicó que la Región viene adquiriendo una "vitalidad y dinámica inédita en los 20 años de su existencia. Es la integración, la frecuencia en el trato, el diseño de políticas comunes lo que puede unir a la región. Esto es un sueño de muchas personas que trabajaron para ello y una continuidad de algo que se inició el año pasado, porque existe el compromiso político de tres gobernadores que han tomado la integración de la Región Centro como una política de Estado".El acto contó además con la presencia de la esposa de Mariel Ávila, esposa del gobernador Gustavo Bordet; Germán Andrés Gómez, Director General de Gestión Cultural de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos; Aníbal Beorda, Coordinador de Industrias Culturales de Entre Ríos y productor general de la Feria; Francisca Dagostino, Directora del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, donde se encuentran los stands de exposición y venta y Julio Gómez, Director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, que también brinda sus instalaciones para el desarrollo del evento.La jornada comenzó con las capacitaciones de los entrerrianos Moriana Abraham y Jorge Moragues, que hablaron del proceso productivo de las industrias culturales y una investigación producto de una un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial sobre los cambios en el vestir a través de la historia.El desfile multimarca de la provincia de Córdoba fue el gran atractivo de la jornada, compartiendo diferentes estilos de diseño combinados con música del DJ Gastón Polumbo y el VJ Julio Gambaro también de Córdoba.En el escenario compartieron su música el trío Valbé, oriundo de Gualeguaychú, con un estilo muy propio cruzando las fronteras de diferentes disciplinas con la música; y Diamantina, un dúo de música Indie-alternativa de la ciudad de Santa Fé.La segunda Feria del Centro es una oportunidad de gestar un evento de creadores, artistas, productores y gestores culturales de las tres provincias y facilitar un puente con la comunidad para que se pueda conocer y valorar productos con el sello de la región. Más de 60 stands de indumentaria, accesorios y objetos con diseño, expresan la creación de los productores seleccionados por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.Las provincias podrán también mostrar sus producciones sobre la pasarela con desfiles diarios por provincia, músicos, DJ y artistas visuales en vivo, así como performances e intervenciones que darán cuenta de la producción puesta al servicio de la creatividad en la región.