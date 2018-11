Urribarri recibió a Lauritto en Diputados y hablaron sobre el presupuesto

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, recibió este jueves en su despacho al intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, con quien dialogó sobre del proyecto de presupuesto provincial 2019 que impulsa el Poder Ejecutivo y que está siendo debatido en las comisiones del cuerpo. También conversaron acerca de la realidad política e institucional a nivel nacional, de la provincia y, en particular, de Concepción del Uruguay.



"Estuvimos dialogando sobre un tema que tiene mucha actualidad, que es el proyecto de presupuesto provincial para 2019, que está analizándose en las comisiones de la Cámara de Diputados", comentó Urribarri al término del encuentro con el presidente municipal uruguayense.



El presidente de la cámara baja también señaló que, "en su carácter de intendente y también desde su experiencia como vicegobernador de la provincia, Lauritto hizo aportes respecto de algunas cuestiones puntuales".



"Los dos coincidimos en la necesidad de que la provincia cuente con su presupuesto en tiempo y forma para, de esa manera, poder llevar adelante todas las acciones que tiene programadas el gobierno provincial", indicó luego Urribarri.



Por último, el ex gobernador mencionó que también fue parte de la agenda del encuentro un análisis sobre la realidad política de la provincia, del país y, en especial, de la ciudad de Concepción del Uruguay.



"Lauritto me comentó cómo están las cosas en su ciudad, que no escapa a las dificultades que se están viviendo en cada rincón de la Argentina, y analizamos la coyuntura política e institucional tanto de la provincia como del país. Recordamos cuando juntos nos tocó gobernar Entre Ríos con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, pero sobre todo pensamos e intercambiamos ideas y proyectos sobre los tiempos y los desafíos que vienen", concluyó Urribarri.