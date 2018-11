Iosper ha invertido 160.000.000 de pesos en sus 7.974 afiliados diabéticos

En tal sentido, destacó que con su Programa de Hábitos Saludables, "Iosper busca concientizar para prevenir Enfermedades crónicas no transmisibles (Ecnt), como la diabetes". El Plan vigente se denomina B2 y goza de una cobertura al 100 por ciento. En los 10 primeros meses del año, Iosper invirtió en esos afiliados 160.000.000 de pesos; y, al finalizar 2018, el monto rondará los 180.000.000 pesos. La mala alimentación y el sedentarismo, dos aliados de esta enfermedad.También agregó que, aunque se registra un crecimiento importante de esta enfermedad, "desde el Instituto, con la Campaña de Hábitos Saludables, se busca concientizar sobre la prevención de enfermedades y la promoción de la salud".Cañete precisó que "7.974 afiliados a Iosper, sufren diabetes. Por eso, nuestra Campaña de Hábitos Saludables propone, entre otros puntos, cambiar los hábitos alimenticios, efectuar ejercicio físico periódico, y realizar exámenes médicos de rutina".Además, para colaborar en el desarrollo del Plan integral para el abordaje de la diabetes que contempla acciones de promoción, prevención, tratamiento, investigación y divulgación, en marzo de 2017, Iosper firmó un Convenio con la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD). Este convenio permite, entre otras cosas, que los afiliados se realicen una vez al año un estudio para determinar si el tratamiento que efectúan, es efectivo o no.Para quienes no son insulino-dependientes, aumentó la cobertura, del 50 al 70 por ciento. "Aplicamos políticas para mejorar la calidad de servicio y prestaciones de los afiliados; Iosper avanza para mejorar la prestación de servicios y la capacitación de los prestadores".El ranking de afiliados diabéticos lo encabeza Paraná, con un total de 3.559; le sigue Concordia, con 795; Gualeguaychú, con 563; Uruguay, con 411; Diamante, con 332; La Paz, con 356; Gualeguay, con 289 y Victoria con 287. Luego se ubican Federación, con 215; Villaguay, con 210; Tala, con 187; Nogoyá, con 168; Federal, con 137; Feliciano, con 99; San Salvador, con 80, Islas del Ibicuy, con 42 y Colón, con 24.Los afiliados que padezcan esta patología y necesiten ser incluidos en el Plan deberán presentar exámenes de laboratorios que avalen el diagnóstico:-Dos glucemias en ayunas mayores o iguales a 126 mg/dl o-Una glucemia en ayunas mayor o igual a 200 mg/dl o-Una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 200 mg/dl-Completar el Formulario 02-532 en todos los ítems por su médico de cabecera.2-Dejar el trámite por ventanilla3-Retirar las planillas con validez de recetarios4-Presentarla en las farmacias con las que haya convenio5-Retirar el medicamento de la farmacia.B2.1: 100 por ciento insulinas2: 100 por ciento hipoglucemiantes3: 100 por ciento tiras reactivas4: 100 por ciento coadyuvantes DBT (drogas relacionadas con la patología. Por ejemplo, para la HTA, o dislipidemia.5: 100 por ciento descartables para DBT.El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de concienciación sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de la salud de la ONU.Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento.