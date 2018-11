Sabbioni pidió "paciencia" a los vecinos por problemas con la basura

Roberto Sabbioni, titular de Servicios Ciudadanos de la comuna paranaense, pidió paciencia a la población por los problemas suscitados con la recolección de residuos. Si bien la medida de fuerza de los empleados de las Unidades Municipales se levantó, la acumulación de residuos en las calles todavía se observa.



"Encima que teníamos problemas mecánicos con los camiones, la protesta de los trabajadores agravó la situación y no es de esperar que se termine tan fácil", dijo el funcionario a Elonce TV. "Estimamos que para este jueves a la mañana recién estaríamos poniéndonos al día, sin olvidar que el viernes es feriado por el día del empleado municipal", y por lo tanto no habrá servicio de recolección de residuos.



"Esta semana le vamos a pedir a los vecinos que nos tengan un poco de paciencia y vamos a hacer lo posible para que esto se solucione", mencionó Sabbioni.



Finalmente, recordó que por el Día del Empleado Muncipal, feriado otorgado para el viernes, este jueves por la noche ya no habrá recolección nocturna, al igual que el viernes. "Le pedimos a la gente que el sábado y domingo no saquen la basura", solicitó Sabbioni. Elonce.com