Denuncian despidos y falta de medicamentos por recortes de programas nacionales

En la sede de ATE Entre Ríos en Paraná se desarrolló un plenario en el cual se expuso la problemática de la salud mental antes los ajustes del gobierno nacional.Al respecto, una de las representantes del gremio, Débora Ciarlo, quien se desempeña en el hospital Salaberry de Victoria señaló aque el sector de salud mental "fue el primero que sufrió el recorte. Hubo 88 despidos a nivel nacional, de los cuales 24 cargos son de Entre Ríos", al tiempo que hizo notar que "hay compañeros de programas dependientes de la Nación que hace seis meses que no cobran sus haberes"."Hay servicios en los hospitales que se ven desmantelados. No se podrá brindar a los usuarios los servicios que tenían", alertó.Comentó que "la gente convocada acá es de toda la provincia. Hay un representante general de cada efector de la provincia, de los equipos territoriales y de los equipos en salud mental".Enseguida advirtió que "toda la comunidad entrerriana se ve afectada, porque prontamente los programas dejan de existir y se están desmantelando".Asimismo, hizo notar que "la medicación no se consigue. Muchos de los psicofármacos son caros. Cuestan entre 900 y 1.000 pesos. Todo esto era subsidiado y ya no se subsidia más. Muchas veces esa medicación no se puede reemplazar por una más económica. Muchas veces la persona con trastornos padece de brotes, lo cual afectará en su familia y en la comunidad", completó Ciarlo.