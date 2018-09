Sica: "Recurrir a las retenciones es casi una derrota"

Dante Sica aseguró que cuando asumió como ministro de Producción no sospechaba que poco después iba a absorber dos carteras clave, la de Agroindustria y la de Trabajo. En su visión, el nuevo esquema permitirá una mayor sinergia en toda la cadena productiva.



"Nos estamos reuniendo y explicando que era lo último que hubiésemos querido. Es una medida excepcional, para la emergencia y tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2020. No la queríamos tomar, haber tenido que recurrir a las retenciones es casi una derrota. Tenemos puesta la mirada en corregir los desequilibrios y sin una economía ordenada no hay manera de funcionar. La prioridad es estabilizar", señaló al diario Clarín.



Señaló que su principal preocupación es "la situación del empleo y el impacto de este estrés financiero en las pymes. No vemos destrucción (de los puestos de trabajo) pero si una disminución como por goteo en textiles y metalmecánica.



Sobre las pymes destacó "estamos trabajando con ellas y en los bancos públicos ya hay 22.000 pymes a las que estamos atendiendo. Este modelo se hizo pensando en que difícilmente el dólar perforaría los $ 28. Por otra parte son pesos por dólar, cuyo impacto irá licuándose.



Sobre los sectores productivos que tienen costos dolarizados, dijo que "estamos viendo caso por caso. Tenemos una fuerte comprensión para ese tipo de situaciones particulares. Pero hay muchos en sectores en condiciones de aprovechar los nuevos precios relativos y este tipo de cambio va a permitir la recuperación de numerosos mercados para la industria".