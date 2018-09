Bordet por retenciones: "Impactarán en los sistemas productivos de nuestra zona"

Economía Confirmaron cómo serán las nuevas retenciones y otras medidas para recaudar más

El Gobierno nacional anunció una serie de medidas entre las que se encuentran la eliminación de una docena de ministerios y el restablecimiento de los derechos de exportación (retenciones) a las actividades agrícolas e industriales."Al tocar las retenciones sobre las exportaciones, puede traer algún tipo de problemas en la competitividad de las economías regionales", advirtió el mandatario provincial.Bordet bregó por un trabajo "sobre impuestos progresivos, es decir, aquellos que gravan al sector que tiene mayor capacidad contributiva". Y advirtió que el presidente, "no habló de, por ejemplo, aumentar el impuesto a los bienes personales para quienes los tienen en el exterior"."No sabemos qué se hará en materia de ingresos y recursos porque solo se habló de aumentar las retenciones a las exportaciones", indicó al respecto."Qué va a pasar con las políticas de altas que retrasan la actividad productiva", se preguntó.Si se mostró de acuerdo con la reducción de ministerios. "Había que tener un gesto desde la política porque no se podían tener 22 ministerios, algo no acorde a los tiempos que corren", valoró."No hay un mensaje que lleve tranquilidad a la población", insistió el gobernador, y según reveló: "La quita de subsidios no estaba acordada con los gobernadores".Según dijo, "nos enteramos de las medidas por la televisión, como el resto de los argentinos"."Seguimos con la misma preocupación, porque el mensaje no cambio en nada", reprochó. De acuerdo a lo que indicó, los gobernadores justicialistas, "esperamos una convocatoria porque no hemos participado de ninguna charla previa en estas semanas".Los sindicatos docentes fueron convocados para el jueves 13. "Hay una vocación de nuestro gobierno de generar recomposiciones salariales, lo que sucede es que estamos inmersos en una gran incertidumbre", aclaró el mandatario provincial.Bordet sostuvo que "los días de paro se van a descontar" y encomendó "tener la paciencia necesaria y manejar los tiempos para tomar una resolución".