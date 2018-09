Macri anunció mayores retenciones, reducción de ministerios y refuerzo de planes

Economía Confirmaron cómo serán las nuevas retenciones y otras medidas para recaudar más

El presidente Mauricio Macri anunció hoy que aumentará los impuestos a las exportaciones y que reducirá "a menos de la mitad" la cantidad de Ministerios, al tiempo que reforzará planes sociales para enfrentar una "emergencia" económica y aseguró que tiene la "fortaleza necesaria" al frente del Gobierno."Para cubrir lo que falta, en esta transición que se ha transformado en emergencia vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir" un mayor esfuerzo, afirmó Macri.Durante un mensaje televisivo que comenzó más de una hora después de lo previsto, el Presidente señaló desde el Salón Blanco de la Casa Rosada que plantearán a "aquellos que exportan en la Argentina que su aporte sea mayor"."Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar que son más exportaciones para fomentar más trabajo. Pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte", dijo.Además, confirmó que ordenó "reducir la cantidad de Ministerios a menos de la mitad"."Tenemos que enfrentar es un problema de base de no gastar más de lo que tenemos", enfatizó el primer mandatario.También anunció que su Gobierno otorgará "un refuerzo" económico a las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre y diciembre."Con todas las medidas que estamos tomando empezamos a superar la crisis, cuidando siempre más a los que más necesiten porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar", dijo el jefe de Estado.Ante el "aumento de la pobreza" en el país por la devaluación, dijo que el Gobierno va a "reforzar" el plan Precios Cuidados focalizando en una canasta de alimentos."A partir de este mes vamos a reforzar el programa precios cuidados, con especial foco en los alimentos de las canasta básica", añadió el jefe de Estado.Asimismo, la administración Cambiemos "empujará cada vez más" el plan "El Mercado en Tu Barrio", un programa para que los consumidores puedan comprar productos de calidad a precios accesibles en un solo lugar y cerca de tu casa.En ese contexto, dijo que quisiera "darle más aumento a los profesores universitarios, también a los enfermeros, a los policías"."¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita?", enfatizó Macri, quien reconoció que su gobierno creyó "con excesivo optimismo que era posible ir ordenando las cosas de a poco pero la realidad nos mostró que tenemos que ir más rápido".Además, afirmó que los últimos cinco meses fueron los "peores" de su vida "después" de su secuestro ocurrido en 1991."Viví los peores cinco meses de mi vida después de mi secuestro", dijo el Presidente, quien reconoció que "el golpe que recibimos en estos cinco meses es duro"."Vivíamos por arriba de nuestras posibilidades", aseguró el Presidente, tras señalar que apuntará a un ajuste de las cuentas públicas más acelerado.En ese contexto, el primer mandatario sostuvo que tiene "la fortaleza necesaria" y pidió estar "más fuertes que nunca contra los predicadores del miedo".Macri apuntó contra sectores que "pronostican el caos para darnos miedo" y subrayó: "más que nunca tenemos que seguir juntos hacia adelante con la determinación de que sí se puede"."Tengo la fortaleza necesaria y estoy acá por ustedes pero los necesito más fuertes que nunca contra los predicadores del miedo", enfatizó.