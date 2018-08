López declaró como "arrepentido": lo trasladaron a un "domicilio reservado"

Foto: Archivo

Fue trasladado a un "domicilio reservado" tras ingresar al Sistema de Protección de Testigos e Imputados.



Según indicaron a NA fuentes judiciales, el ex funcionario firmó un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para convertirse en imputado colaborador en la causa, el que deberá ser homologado ahora por el juez federal Claudio Bonadio.



Similar es el caso del financista Ernesto Clarens, cercano al matrimonio Kirchner y quien también hizo este viernes su descargo como "arrepentido" tras haber sido mencionado por algunos de los empresarios como el receptor de las coimas, por lo que Bonadio decidirá si acepta su solicitud.

López fue incorporado al Sistema de Protección de Testigos que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia, tras haber manifestado que tenía temor por su seguridad y la de su familia por haber declarado.



Por ese motivo, no regresó al penal de Ezeiza, donde se encontraba detenido desde aquella madrugada de junio de 2016 cuando fue detectado con bolsos con millones de dólares en un convento de General Rodríguez: será alojado transitoriamente en un "domicilio reservado", indicaron a NA fuentes judiciales.



El sistema, de hecho, se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un "aporte trascendente" a una investigación judicial de competencia federal y que, como consecuencia de ello, se encuentren en una situación de riesgo.



Precisamente, esta semana el penal de Ezeiza fue noticia luego de que los empresarios José María Núñez Carmona, Fabián De Sousa y el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina se agredieran con golpes de puño este lunes por la noche en un salón común, donde se encuentran detenidos.



El pasado viernes, López había declarado en el juicio en su contra por enriquecimiento ilícito: aseguró que el dinero que contenían los bolsos que llevó a un convento en General Rodríguez no era de él, sino de "personas vinculadas a la política" y que lo obligaron a trasladarlo.

NA.