En vez de paros, empleados de Salud juntan firmas para apoyar sus reclamos

Empleados de Salud nucleados en de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) recolectaron firmas frente a la sede del Ministerio en calle 25 de Mayo de la capital entrerriana.Al respecto, la secretaria gremial, Carina Domínguez, señaló aque "decidimos con el sindicato no parar en los hospitales, porque los sectores de la población que utilizan los servicios de salud no pueden afrontar un gasto que implica atender a su familia".Destacó que "pedimos el apoyo a la sociedad con su firma para entablar una negociación y buscar una solución a nuestros problemas".Interrogada sobre los reclamos, la dirigente Cristina Melgarejo aseveró que "en el hospital San Roque se adeudan más de 1.000 francos en el sector enfermería. Con esta situación no se puede seguir. A esto lo venimos planteando hace mucho tiempo"."Se le pide al trabajador un esfuerzo para que cumpla con los servicios, pero no hay ninguna compensación. En enfermería la crisis se va profundizando y la Ley de Enfermería no se quiere tratar", manifestaron las dirigentes de UPCN.Domínguez dijo que "pretendemos ser convocados y tener respuestas. El pase a planta está absolutamente demorado y para las recategorizaciones hemos sido convocados recién para el jueves 23".Finalmente, adelantó que pedirán en las próximas horas "la reapertura de la negociación salarial porque la inflación ya superó el porcentaje de suba salarial acordado".