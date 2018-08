Recompensarán a quien aporte datos para recuperar dinero de hechos de corrupción

A partir de hoy, quien entregue datos concretos que permitan encontrar dinero o bienes que sean producto de los presuntos hechos de corrupción que se investigan en la causa de los cuadernos será recompensado por el Ministerio de Seguridad.



Los informantes podrán ganar el 5% de lo que se encuentre, con un máximo de dos millones de pesos. Se trata del primer movimiento formal del Gobierno en la causa, que ya tiene 14 detenidos, 43 imputados y diez arrepentidos.





Según la resolución, la decisión fue del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich. La ministra consultó a la fiscalía, que informó, mediante un oficio, "que no existen objeciones que formular al progreso del establecimiento de una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa mencionada".



Así las cosas, ayer a la tarde, Bullrich firmó la resolución. "Ofrécese una recompensa para aquellas personas que aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa caratulada "Fernández, Cristina Elizabet y otros s/asociación ilícita"", dice el primer artículo de la resolución.



La norma establece que el porcentaje que se llevará quien lleve un dato concreto será de 5% del valor recuperado con ese aporte. Pero, a no entusiasmarse: a renglón seguido dice que habrá un tope de dos millones de pesos.



Pero inmediatamente hay una salvedad. "El monto de la recompensa se determinará exclusivamente sobre el dinero o el valor del bien efectivamente recuperado, quedando a criterio del Ministerio de Seguridad la fijación del porcentaje que corresponda al aportante, de acuerdo con la precisión de los datos y su eficacia de cara a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa", dice la resolución.



Según publica el diario La Nación, los cazadores de indicios que vayan por la recompensa ya tienen un protocolo para hacer su denuncia. Las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Ministerio de Seguridad. Para ese fin estará disponible el número de acceso rápido 134.



A su vez, una vez que la pesquisa tenga resultado positivo, el pago de la recompensa "será realizado en este ministerio o en el lugar que designe el representante de esta cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente, sobre el mérito de la información aportada". Hay una garantía más: de acuerdo con lo que se estableció, se preservará la identidad del aportante.



Los últimos párrafos dan las instrucciones para hacer pública la medida. Por un lado, la Secretaría de Comunicaciones del ministerio deberá difundir el llamado; por el otro, las fuerzas de seguridad deberán pegar carteles con las condiciones de la recompensa.



De acuerdo con lo que se desprende de la norma, podrían darse varias recompensas, ya que no se establece que la recompensa se pagará solamente a quien llegue primero. La letra de la resolución dice que si se recupera algún bien se dispara el pago.