Tras el paro de este jueves, trabajadores de AFIP seguirán de asamblea

Los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de todo el país llevarán a cabo este jueves un paro total de actividades, por lo que no habrá atención al público.Enrique Carot, Secretario General de AEFI (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) seccional Paraná, señaló aque "es el tercer día de asamblea con suspensión en la atención a partir de las 12.Lamentablemente estamos en esta situación que la generó la patronal, mañana hay un paro total en todo el país y no habrá atención al público ya que es sin asistencia a los lugares de trabajo".Según indicó Carot, la situación "es muy preocupante, porque nos están informando diariamente no sólo de la bajada de sueldo del casi el 20 por ciento sino que para el año que viene se prevé una reducción de 6 mil millones de pesos para el organismo lo cual lo hace inviable en cuanto a su funcionamiento".Asimismo, destacó el apoyo de diversas entidades sindicales de la provincia "para esta lucha que estamos llevando adelante para un organismo que es el que garantiza los ingresos para que funcione el Estado Nacional, las provincias, los municipios, para que haya salud, educación. Sin la recaudación de la AFIP todo esto no funcionaría. La tarea de la AFIP que es juntar plata para hacer funcionar todo eso, y con esta gente que está hoy al frente del organismo, parece que no interesa".Tras el paro de este jueves, se retomarán las asambleas en los lugares de trabajo y se elevará un petitorio al Congreso de la Nación "para que la Cámara de Senadores no le de acuerdo a la Administradora actual y rechacen la iniciativa y se tenga que designar otro administrador que tengo mucho mayor consenso y que sea una persona idónea para manejar un organismo como la AFIP", dijo finalmente Carot.