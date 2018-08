ATE Municipal se manifestó frente a la comuna de Paraná

"Nos movilizamos porque hay áreas del municipio que están de retención de servicios desde el lunes y Jardines sigue de asamblea permanente. Nos llama la atención que el Ejecutivo no los haya tenido en agenda", dijo aRoberto Alarcón, secretario general de ATE en la Municipalidad de Paraná."Tenemos dos trabajadores de la Subsecretaría de Salud que se quedaron sin contrato, Ludmila Fernández y Paolo González, queremos la reincorporación ya de esos compañeros y empezar a destrabar este conflicto", agregó.Alarcón señaló que el intendente Sergio Varisco "nos mandó a una mesa de diálogo en octubre para esperar en paritarias el aumento del adicional, pero nosotros queremos discutirlo ahora, porque la plata no nos alcanza ni siquiera para el colectivo".Sobre el reclamo por adicionales en los Jardines Maternales, Liliana Caraballo, de la Junta Interna de ATE, recordó que "son los más bajos de todas las áreas municipales, las chicas están cobrando 800 pesos. El Intendente dijo que no hay presupuesto porque es un área con mucho personal, lo cual quiere decir que siempre va a ser el área más precarizada, y nos resistimos a eso".Por su parte, Ludmila Fernández, la trabajadora que se quedó sin trabajo luego de haber finalizado su contrato en Salud, expresó: "Seguimos esperando respuestas, no es casualidad que las áreas más precarizadas sean salud y educación; los conflictos se están dando en las áreas más sensibles que implican la atención primaria y los derechos fundamentales para todos los ciudadanos paranaenses. En ese sentido, unificamos la lucha y pedimos por mi reincorporación, la de mi compañero y el aumento a las compañeras de educación".