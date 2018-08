Arroceros siguen esperando una respuesta por montos del costo energético

El titular de la Federación Agraria de San Salvador, César Villón, recordó que desde el 10 de julio aguardan una propuesta de la Provincia respecto a su reclamo por los montos de costo energético que adeudan con Enersa y de cara a las facturas que vendrán durante los meses de riego.



El 10 de julio pasado algunos arroceros entrerrianos se reunieron en San Salvador con el senador por ese departamento, el Intendente y el ministro de Economía, Hugo Ballay.



"Él nos trajo la propuesta de Enersa de una reducción del costo fijo en los meses que no se riega del 25 por ciento. Le dijimos que era insuficiente y pedimos una rebaja del 75 por ciento del costo fijo para todos los meses. El Ministro nos dijo que el martes siguiente nos contestaría, pero no sé de qué año porque pasó un mes y pico, todavía no nos ha contestado", contó Villón.



Asimismo, destacó que desde la organización llaman a Paraná en busca de respuestas pero "nos derivan a Enersa o a funcionarios de segundo orden que no tienen injerencia en decisiones políticas; por lo tanto nos están manoseando y no nos resuelven nada", se quejó el productor.



A la vez, teniendo en cuenta que desde la Nación se anunció un aumento del 36 por ciento en el precio mayorista de la electricidad, Villón subrayó: "El panorama es de gran incertidumbre; Enersa se mantiene en la idea de alguna rebaja pero no es suficiente y sumado a la inflación y el aumento del dólar que se traduce en un aumento lineal en los costos, el cultivo sigue jaqueado con muy poca producción para lograr rentabilidad".



Consultado sobre cuáles son los costos fijos del sector respecto a la energía, el dirigente de FAA puntualizó que "durante los meses que no se riega, las líneas tienen cero mantenimiento por parte de Enersa, salvo que venga una tormenta y tumbe alguna línea que es la misma que alimenta a los vecinos. Ese costo fijo cuando no se riega es de entre 45 y 50 mil pesos por mes".



¿"Vamos a pagar 12 meses de 50 mil pesos en concepto de costo fijo (si se quedaran constantes los precios) y unos 200 o 300 mil pesos en el total de los meses de riego en concepto de energía? Es una locura", analizó. (APF)