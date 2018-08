El Senado definirá el miércoles si aprueba los allanamientos a Cristina Kirchner

El Senado de la Nación sesionará el próximo miércoles para tratar la autorización que pidió el juez federal Claudio Bonadio para allanar los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner, en medio de desavenencias en el Bloque Justicialista.



La semana pasada, los senadores de Cambiemos y del Bloque Justicialista postergaron esa decisión debido a que los fundamentos que le requirieron a Bonadio como condición para tratar el pedido de allanamiento llegaron a la Cámara alta minutos antes de iniciar la sesión.



Además, el documento enviado por el juez contenía información de la causa sobre el supuesto pago de coimas en la obra pública que los legisladores consideraron que no era "prudente" dar a conocer públicamente cuando el expediente tiene secreto de sumario.



Por todo ello, el Senado volverá a reunirse el miércoles para tomar una decisión pero en el Bloque Justicialista, de cuyo voto depende la aprobación para que la Justicia avance con los allanamientos, no hay consenso sobre el tema.



El jefe del bloque, Miguel Pichetto, está de acuerdo con permitir los allanamientos para "no obstaculizar" el procedimiento judicial pero hay varios senadores de su bancada que se resisten a votarlo, como el formoseño José Mayans, vicepresidente del bloque.



Según confiaron a NA fuentes de esa bancada, también hay disidencias entre los senadores catamarqueños Dalmacio Mera e Inés Blas y los entrerrianos Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, entre otros.



Además, la sesión tendrá lugar 48 horas después de que la senadora por la provincia de Buenos Aires se presente a declarar en el juzgado de Bonadio.



El martes último, la Comisión de Asuntos Constitucionales había firmado un dictamen para autorizar los allanamientos solicitados por Bonadio, pero limitándose a los domicilios que Cristina Kirchner tiene en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires y no su oficina en el Palacio Legislativo.



Además, se le requirió a Bonadio que respeta el "derecho a la intimidad" y el "decoro" en caso de que se lleve a cabo el operativo de allanamiento.