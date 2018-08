Piden que se avance en la paridad de género en la conformación de las listas

Foto: APF

El proyecto de reforma electoral que ingresó al Senado provincial días atrás no incorpora en su articulado la paridad de género 50/50 en la composición de las listas, que sí figuraba en el modelo de Código Electoral (o "ley larga") que había enviado el Poder Ejecutivo en abril a la Cámara Alta. De este modo, se mantendría así el 25 por ciento que fija la legislación vigente.



Al respecto, la diputada provincial Carmen Toller señaló: "Hay cuatro proyectos en diputados sobre la paridad de género para los cargos electivos colegiados y desde la Banca de la Mujer la idea es volver a darle impulso al tema".



"Estamos unidas en este propósito y nos hemos reunido para avanzar en la unificación de los cuatros proyectos", dijo.



¿Entonces se podría presentar un proyecto que incluya solo los cambios en cuanto a la paridad de género en vez de esperar a una reforma política integral que incorpore este punto?, consultó esta Agencia, a lo que Toller respondió: "Lo estamos evaluando con asesores jurídicos, pero es la idea". Los cuatro proyectos Uno de esos proyectos fue presentado en 2016 por la diputada María Elena Tassistro (Frente Justicialista). Plantea una modificación del artículo 3º de la Ley Nº 10.012, de Equidad de género en la representación política, que actualmente dispone un cupo del 25 por ciento por sexo. Textualmente dice: "Toda lista de candidatos a cargos electivos provinciales y comunales presentada para su oficialización por un partido político o alianza política habilitado por la Justicia Electoral, deberá contener un veinticinco por ciento (25%) de candidatos, como garantía mínima, por sexo".



La propuesta de Tassistro busca "garantizar el equivalente al 50 por ciento por género". Además incorpora el siguiente párrafo: "Este porcentaje será aplicable a la totalidad de la Lista, la que deberá cumplir con el mecanismo de alternancia y secuencialidad entre sexos por binomios (mujer-hombre u hombre-mujer)".



Otra iniciativa fue presentada ese mismo año por el diputado Gustavo Zavallo, con Daniel Koch como coautor. Es similar a la anterior: propone "un cincuenta por ciento (50 por ciento) del género femenino y un cincuenta por ciento (50 por ciento) del género masculino".



Un tercer proyecto de 2016 es de autoría de la entonces diputada y actual Ministra de Gobierno, Rosario Romero, con el acompañamiento de Pross, Leticia Angerosa, María del Carmen Toller, Miriam Lambert, Ayelén Acosta, Gabriela Lena y María Alejandra Viola. Dispone "para la Provincia de Entre Ríos el Principio de Equidad de Género que garantice la incorporación proporcionalmente igualitaria de hombres y mujeres en el ejercicio de cargos públicos electivos con representación política y en la conformación de sus candidaturas". La proporción 50/50 "será aplicable a la totalidad de la Lista, la que deberá cumplir con el mecanismo de alternancia y secuencialidad entre sexos por binomios (mujer-hombre u hombre-mujer)".



La cuarta iniciativa data de 2014 y fue presentada por el entonces diputado Enrique Fontanetto. Es la única que no plantea la proporción 50/50, sino que propone "un treinta por ciento (30 por ciento) de candidatos, como garantía mínima, por sexo." Fecha de elecciones Sobre el posible desdoblamiento de la fecha de las elecciones, Toller afirmó: "Históricamente a los gobernadores se les otorgó la potestad de definir la fecha de elecciones y consideramos que el gobernador Bordet también tiene que tenerla, ya que es el máximo conductor de la vida política de la provincia".



Luego criticó a quienes cuestionan la posibilidad de que en Entre Ríos se vote en una fecha diferente a la elección nacional: "Nos llenamos la boca hablando de la democracia y luego algunos salen con que es un gasto porque habrá que votar varias veces en el año. Hay que defender el voto popular y que la gente exprese su voluntad cuantas veces sea necesario".



Por otra parte, salió a negar que una interna en la Cámara de Diputados entre quienes están con Bordet y quienes acompañan a Urribarri haya dejado trunco el proyecto de reforma política integral: "Esto está muy alejado de la realidad", enfatizó.



Sí reconoció que hay diferentes miradas en el partido, porque "el peronismo es un movimiento, no un partido estático. Hay un abanico con diferentes miradas de la realidad y diferentes modos de resolver los problemas".