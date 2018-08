"Hay casos de violación que no tienen violencia sobre la mujer", dijo un senador

Mientras exponía los argumentos sobre los cuales basaba su oposición al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el senador salteño del PJ Rodolfo Urtubey tuvo una desafortunada frase al hablar sobre los casos de violación.Según el hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, "hay que avanzar en un proyecto (que contemple) una modificación del Código Penal por un lado, y una implementación seria, responsable, del aborto causado".

"Nos tenemos que poner a discutir cuáles son las causas, tenemos cuál es el límite, a qué se refiere, qué es el peligro a la vida. Eso está claro en su formulación. La violación está clara en su formulación, aunque habría que ver porque hay algunos casos en los que la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador", lanzó.En ese marco, habló del "abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia pero tampoco de consentimiento, sino de una subordinación, una sujeción"."Por eso, en este tema de las causas, sería sano avanzar en la cuestión de la ausencia de voluntariedad, entendido con cierta amplitud, que no es solamente la violación clásica", concluyó.