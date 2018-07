El edil de Paraná Luis Díaz amplió su denuncia contra la viceintendenta

El concejal paranaense Luis "Toto" Díaz (Frente Renovador) mencionó en el programa Quien Dice Qué, que la vice Etienot "me había informado que me considera una persona deshonesta y desleal a su línea política y de confianza", por tanto, le pidió, según dijo a Elonce TV "que renuncie".



"El 1º de julio presentamos en sede judicial una denuncia para que se investigue la posible comisión del delito de coacción o amenaza agravada, de acuerdo al Código Penal, y atentado a la autoridad agravada, de acuerdo a los artículos 237 y 23º inciso 3º. Es contra la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot", comenzó relatando.



En la denuncia "expusimos los hechos del miércoles 27 de junio, donde en una conversación informal, surge una expresión, que yo lo tomé como una amenaza. Me dijo que, ante la posibilidad de que no renuncie a mi cargo de vicepresidente segundo del HCD, podía sufrir una campaña de difamación en mi contra".



De acuerdo a lo que dijo Díaz, Etienot no lo considera "una persona de su grupo de confianza. Ella a comienzo de año quería poner a dos concejalas en los cargos de vicepresidente primero y segundo. Yo le dije, tal cual se lo había expresado al concejal Gonzáles, que iba a votar a otra persona. Etienot me dijo que si esas personas no eran votadas, yo iba a sufrir represalias. Esas amenazas se constituyeron en un descuento del 22 % de los módulos".



El edil puntualizó que "esa es la prueba que presentamos en la denuncia, para demostrar de que Etienot cumple con las represalias, con las amenazas".



"Con eso, yo solicito allanamiento en el HCD con respecto a estos contratos. Además presenté mi celular con los mensajes. Tengo entendido que no se hizo nada", aseveró Díaz.



Asimismo dijo que el día 5 de julio hizo "un pedido de informe psiquiátrico y psicológico, ante las reiteradas conductas de la viceintendente respecto a mi persona, en las sesiones y en el ámbito público y privado".



En tanto, apuntó que realizó una ampliación de su denuncia "presentando un CD, con la grabación de un programa radial. En esa oportunidad se efectivizó la amenaza que ella me hace".



Por último, el edil opinó que "hay que pedirle perdón al pueblo de Paraná, porque no tiene la culpa de estas situaciones que vivimos, que lamentablemente trascendieron un marco político". Elonce.com.