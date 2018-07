Desde la UNER advierten por recortes en el presupuesto universitario

Debido a la situación que atraviesan las universidades nacionales en general, los no docentes y los educadores en particular, la conducción de la UNER hizo llegar a la comunidad universitaria su apoyo en la lucha e informó acerca de las gestiones que viene realizando para reforzar los reclamos.



Durante las reuniones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en las que el rector de la UNER ha formado parte, "se han hecho reclamos formales a la Secretaría de Políticas Universitarios y demás dependencias del Gobierno nacional que intervienen en el presupuesto universitario".



Al respecto, explicaron que en cada una de las acciones se hizo expresa mención de la necesaria convocatoria a las paritarias con los gremios docentes nacionales, "dejando clara su inexplicable postergación en relación al resto de los trabajadores".



Además, se advirtió acerca de la situación económico-financiera de las universidades nacionales, que han sufrido un recorte de 3 mil millones de pesos en el presupuesto, aprobado para 2018, y el retraso de medio año en las transferencias de los fondos correspondientes a los gastos de funcionamiento.



"Fruto de los reclamos se logró que los tiempos de retraso se acorten de seis a tres meses", se resaltó. Y adelantó, también, que se vienen realizando los reclamos correspondientes para que "se garantice la continuidad de los programas que se desarrollan en la UNER y que actualmente no están siendo financiados como estaba previsto".