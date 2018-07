Fallo judicial inédito en Entre Ríos declaró a los animales "sujetos de Derecho"

El caso

Fallo inédito

Más que objetos

No apelar

. Con esa declaración, cualquier situación que se presente, permite a una persona o a una institución accionar penalmente en un incidente donde intervenga un animal (ataques y robos a animales, agresiones o muerte de una mascota, etc.), además de la acción civil de resarcimiento de daños, que ya existe en la Justicia Civil.Un menor paseaba su perro con correa en Paraná, y en un determinado lugar salieron otros vecinos con animales. Hubo una pelea entre perros, y otra persona agredió y mató de varias cuchilladas a la mascota del menor. Hubo denuncias cruzadas entre las partes y se fue a una instancia de mediación judicial, donde el menor y su familia decidieron no participar ni continuar la causa, que quedó sin resolución y va a pasar a archivo.En diálogo con, la doctora Ozón (especialista en Derecho Animal y presidente del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Entre Ríos), comentó el fallo que dio la doctora Elisa Zilli, a cargo del Juzgado de Garantías Nº6 de Paraná. "Pretendíamos ser querellantes, pero la jueza consideró que al declinar el dueño del animal seguir con la denuncia, no había espacio para una querella. Pero más alláQuedan en una instancia intermedia entre humanos y objetos. No son como un robo de un auto o el incendio de una casa. Ahora, con este fallo que quedó firme, hay un antecedente que dice que si alguien los representa, esa persona o institución puede pedir por sus derechos y reclamar por un ilícito a nivel penal", señaló Ozón.El fallo es tan importante que la Asociación decidió no apelar la sentencia contra la petición de ser querellante, "porque priorizamos la declaración como sujeto de derecho; en una apelación corríamos el riesgo de que el fallo derogue esa declaración; es una cuestión de fondo, que para nosotros es más importante que el caso particular", finalizó la abogada. Fuente: (Paralelo32).-