El Gobierno gestionará líneas de financiamiento para el sector forestal

El gobernador Gustavo Bordet pondrá a disposición de pequeños y medianos aserraderos líneas de financiamiento para quienes lo necesiten y realizará gestiones ante el gobierno nacional a raíz de la difícil situación que atraviesan por los incrementos de la tarifa eléctrica.Así lo hizo saber este miércoles el senador por el departamento Concordia, Ángel Giano, quien mantuvo un encuentro con el mandatario en el que abordó la problemática del sector, temas de agenda legislativa y obras para la región. "Ante la pérdida de rentabilidad y el aumento de los costos de producción, el sector que nuclea 2.000 puestos de trabajo sólo en Concordia manifestó su preocupación", indicó."Estuve reunido con miembros del sector y les transmití las inquietudes al gobernador. La provincia se pone a disposición para escuchar y atender las problemáticas a través de la Secretaría de Producción, del Ministerio de Economía, de Enersa y la Secretaría de Energía", explicó Giano.En el encuentro que se desarrolló en la Casa Gris se refirieron a la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua, la sistematización del arroyo Manzores, la ampliación del aeropuerto, la apertura de sobres para culminar el gimnasio del Centro de Educación Física de Concordia, y la pavimentación en conjunto con la municipalidad un sector de la planta urbana de la ciudad.Las leyes pendientes en la Cámara de Senadores, la realidad de cada localidad del departamento y la situación de las escuelas de Concordia fueron otros de los temas abordados en la reunión.Por otra parte, dialogaron sobre la situación del país "en relación al convenio con el FMI y las requisitos al gobierno nacional, fondos que podrían afectar a las provincia. Hay que estar preparados y no dejar que afecten recursos que son de las provincias", dijo Giano.Y añadió: "A esto se suma que el gobierno provincial ha tenido que hacerse cargo de obras públicas inconclusas del gobierno nacional, de programas de salud, desarrollo social, de deporte. Esperemos que Nación recapacite y que afecte fondos que tienen que ver con el Presupuestos nacional y no con lo que las provincias recaudan"."En estos dos años, Entre Ríos ha acompañado en la sanción de las leyes que el gobierno nacional requería. Esta gestión nacional recibió un país desendeudado y se endeudó en 200 mil millones de dólares y pasaron dos años y medio y no se sabe bien cuál fue el destino de los mismos porque el país está peor. Todos los indicadores están peor que en 2015", consideró el senador.En ese sentido, Bordet le pidió a Giano que continúen analizando "las propuestas presentadas por los 15 partidos políticos que fueron escuchados hace un mes atrás. A los 190 artículos le incorporaremos las propuestas que nos hicieron respecto a la participación de las minorías, a la importancia de que el gobernador tenga la facultad de fijar la fecha de las elecciones, entre otras"."Primero se necesita la Ley porque hoy con la legislación vigente tenemos elecciones juntos con las nacionales, y para poder tener la facultad de fijar una fecha diferente hay que modificar la ley", precisó Giano. Y detalló que el proyecto de reforma electoral "tiene como ejes participación de minorías, que en el peronismo no se da, equidad con alternancia de género, la boleta única papel, fijar fecha de las elecciones y las PASO. De sancionarse esta ley, el gobernador volvería a tener lo que han tenido todos los gobernadores anteriores, la facultad de definir la fecha. Nosotros estaremos avanzando para en el mes de agosto tener la Ley".