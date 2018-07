Bordet: "Cada decisión que tomemos debe ser en beneficio de nuestra gente"

Volver a la Virgen del Carmen

El gobernador Gustavo Bordet ratificó que "seguirá priorizando el bien común por sobre cualquier interés individual" y que ése será su norte. Lo hizo al compartir este lunes con los vecinos de Nogoyá un multitudinario homenaje a la Virgen del Carmen en la fiesta patronal de la ciudad."Si hay un motivo, quizás el más importante para estar hoy, es justamente que en la vida todos necesitamos para tomar decisiones y afrontar situaciones de una guía espiritual que solamente la proporciona la fe. Y quienes la profesamos tenemos que buscar en la Virgen del Carmen, y en tantas otras imágenes religiosas, y en nuestro Señor, la fuerza para seguir adelante y sobreponernos, sobre todo para ser justos, para que cada decisión sea en beneficio de la gente y no en perjuicio de ella", dijo el mandatario."Es un gran honor poder compartir este momento porque Nogoyá estuvo de manera indisoluble unida a la Virgen del Carmen desde su nacimiento. Es el único caso que tenemos en la provincia de una ciudad que se funda a partir de una procesión, de la instauración de la primera capilla que después en forma concomitante va a dar origen a la ciudad", señaló el gobernador al compartir la celebración junto al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puigarri, y al intendente local, Rafael Cavagna, entre otras autoridades, en la plaza Libertad, ubicada frente a la Basílica Nuestra Señora del Carmen.El mandatario destacó la visión que tuvo el padre Fernando Andrés Quiroga y Taboada "para traer la fe y poblar este rincón de la provincia de Entre Ríos. Y hoy la Virgen del Carmen y Nogoyá forman parte de esta historia entrerriana"."La primera vez que viene en funciones a Nogoyá el intendente me regaló una imagen de la Virgen del Carmen que la conservo en mi casa para protección de mi familia y también para que me ilumine cuando tengo que tomar decisiones difíciles", manifestó el gobernador.Bordet reflexionó: "Tenemos mucho por delante por delante pero esta es una buena oportunidad para reforzar el compromiso de trabajo y para dejar de lado cualquier diferencia que pueda ser estéril, porque hay vecinos que están esperando soluciones y este camino que empezamos a transitar desde un comienzo y que lo hemos hecho trabajando en conjunto y priorizando el bien común, va a ser el norte y será nuestra guía en el tiempo que nos queda de mandato".Por su parte el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, agradeció al mandatario que estuvo acompañado por su esposa, Mariel Ávila, por honrar a la comunidad con su visita. "Nos ponemos siempre a disposición de Nogoyá para seguir trabajando juntos. Tanto el presente como el futuro de nuestra ciudad depende de nosotros, por eso todo el ánimo y toda la fuerza para junto con nuestra madre la Virgen del Carmen seguir trabajando", manifestó.El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puigarri, comentó que se reencontró con muchos nogoyaenses que viven en otros puntos del país que se dieron cita hoy en la ciudad "porque saben que es volver a beber de la fuente, de la identidad de Nogoyá, que es la Virgen de Carmen".Monseñor también pidió a la Virgen que "renueve la esperanza" y planteó: "Así como tenemos que trabajar para reconciliarnos los argentinos, tenemos que trabajar para superar tantos inconvenientes que hay en Argentina. Hay que poner manos a las obras. Todos tenemos que ser agentes de cambio. Dios así lo quiere".En los festejos también participaron la ministra de Salud, Sonia Velazquez; los diputados provinciales Daniel Koch, José Allende y Fuad Sosa; el senador provincial Beltrán Lora; autoridades municipales; representantes de entidades intermedias de la ciudad y la comunidad en general.La festividad cerró con un desfile de autos antiguos, Bomberos Voluntarios y agrupaciones tradicionalistas.