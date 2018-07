ARA San Juan: Revelan que el submarino intentó comunicarse tres veces

El suboficial de la Armada Rubén Darío Espínola brindó testimonio ante la Comisión Bicameral del Congreso que investiga la tragedia del submarino ARA San Juan.Como ya había contado Clarín, el especialista en comunicaciones aseguró que la estación de radio de la Base Naval Mar del Plata escuchó emisiones radiales que provendrían del ARA San Juan."Trabajé seis años escuchando mensajes de submarinos, estoy entrenado. Escuché la emisión que en mi opinión era del submarino, aunque no pude establecer un enlace", señaló Espíndola ante los legisladores.El suboficial detalló también que hasta esos tres intentos de contacto a Puerto Belgrano, no tenía información sobre lo que había sucedido con el submarino.Por otro lado, el director general de Inteligencia Naval, contraalmirante Pedro Eugenio Galardi, dijo que había un agente de Inteligencia naval a bordo: "Durante todo 2017 fue habitual el embarque de personal de inteligencia en los buques", declaró Galardi.Varios integrantes de la Bicameral le pidieron a Galardi que brinde precisiones sobre las tareas de inteligencia encomendadas al San Juan. Ante eso, el marino sostuvo que no existió de parte de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar ninguna orden para realizar tareas de este tipo.