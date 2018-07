Cinemóvil y Punto Cine llegaron a 85 localidades en el primer semestre

Durante el primer semestre 85 localidades entrerrianas fueron destinatarias de la propuesta Cinemóvil y Punto Cine, de la Secretaria de Turismo y Cultura a través del Instituto Audiovisual de Entre Ríos.



En el primer caso, el Cine llega a los lugares que no cuentan con los recursos apropiados para proyectar películas. En el segundo, lo que llegan son películas seleccionadas a espacios predeterminados para tal fin.



Cinemóvil



Escuelas, centros comunitarios, centros recreativos, clubes y plazas son los escenarios comunes en que el Cinemóvil desarrolla su actividad. Al respecto, Fabián Muteverría, referente histórico del programa, expresó: "Para mí, el cinemóvil es todo. Hace 20 años que el Instituto realiza esta actividad y, en mi caso particular, hace 18 años que acompaño en la práctica la actividad del cinemóvil con todo un gran equipo, que moviliza lo que para muchos es una gran oportunidad de conocer distintas realidades. En nuestra provincia, en su interior profundo, nos esperan con una alegría indescriptible".



"Las últimas localidades que visitamos fueron El Pajonal, Rincón del Doll, Rincón de Nogoyá y Gobernador Antello. En Pajonal llegamos por primera vez, y en todos los casos, además de las películas que vienen de la mano de la industria, se proyectaron realizaciones del Instituto Audiovisual que reflejan la vida y labor de otros entrerrianos. Muchas veces no se trata de aquello que muestra explícitamente el cine sino de aquello que el cine nos permite pensar. Y en muchos casos esos minutos que ponemos de atención a la pantalla nos distraen de preocupaciones y nos ayudan a buscar otros puntos de vista a los problemas", sostuvo Muteverría.



El gobierno de la provincia adhirió a esta iniciativa en el año 1998, y desde entonces continúa apostando a que cada vez más entrerrianos tengan la oportunidad de acceder a este tipo de bienes culturales.



Punto Cine



Paraná, Gualeguaychú, Gilbert, Aldea San Antonio, Los Charrúas, La Criolla, Villa Clara, Gualeguay, Villaguay, Rosario del Tala, Colón, Viale, Santa Elena, Ubajay, Santa Anita y Carbo, son algunas de las comunidades que recibieron distintos audiovisuales de animación infantil, materiales temáticos para adolescentes y cine nacional para adultos.



El programa tiene como objetivo el fomento y la promoción del cine en diferentes puntos alternativos, espacios comunitarios e instituciones que forman parte de la vida cotidiana de la comunidad en todo el territorio provincial. Las actividades son coordinadas en conjunto con municipios, Juntas de Gobierno, Juntas de Fomento, parajes y colonias y estimula la articulación de diversas acciones con centros culturales, salones de usos múltiples, bibliotecas, residencias socioeducativas, clubes, escuelas, residencias de adultos mayores, centros comunitarios, gremios y espacios de salud pública.



Su referente, Mariano Osuna, destacó: "Una de las cosas que más nos interesa destacar de este trabajo, es por un lado el compromiso de quienes disponen de un espacio para proyectar realizaciones audiovisuales y por otro, lo que implica generar un movimiento en el que los que participan, pueden mirar para discutir. Es decir, encontrarse, dialogar, conversar, poner puntos en común o disentir, generar un movimiento que gracias al cine es siempre reflexivo y transformador".



Como complemento, este año el Instituto Audiovisual puso a disposición de quienes forman parte de esta propuesta, un espacio virtual para que los involucrados tengan acceso al banco audiovisual del IAER, con más de 1.000 títulos entrerrianos y nacionales.