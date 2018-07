Senadora nacional reclama por el estado de la Ruta 18

Foto 1/2 Foto 2/2

La senadora nacional Sigrid Kunath se refirió al estado de la Ruta Nacional 18, "una ruta emblemática para nuestra provincia y el país, cuyas obras se han visto paralizadas por parte del gobierno nacional", y agregó que: "lamentablemente, en las últimas horas y en distintos tramos han tenido lugar distintos accidentes fatales".



"Recientemente hemos conocido mediante una nota que me fue remitida por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), que nuclea a representantes de los Centros Comerciales e Instituciones Gremiales Empresarias, la realidad de las obras de la autovía Ruta Nacional 18", contó la senadora al tiempo que agregó: "dicho comunicado expresaba la preocupación por la suspensión de diferentes obras en dicha autovía".



Kunath aseveró que "sabemos que desde el Ejecutivo se han realizado manifestaciones afirmando que las obras en curso no son prioritarias, justificando así la paralización en sus diferentes tramos" y agregó: "en base a lo que venimos trabajando junto a Vialidad Provincial y a su titular Alicia Benitez, hemos expresado al Jefe de Gabinete en dos ocasiones nuestra preocupación ante la suspensión de las distintas obras y solicitado precisiones en cuanto a los plazos de construcción de dicha trama vial, los plazos de ejecución y fecha de finalización de las obras".



La legisladora? entrerriana? recordó que "el gobierno provincial viene realizando un gran esfuerzo y llevando a cabo la amplia mayoría de las obras viales con recursos propios, como la repavimentación y rehabilitación de diferentes rutas, atendiendo a los pedidos y necesidades de los habitantes de la provincia".



"La Ruta Nacional 18 es una importante vía de circulación para la provincia de Entre Ríos pero también para el país en general, y la paralización de las obras tendientes a mejorar el desplazamiento en los distintos tramos no sólo tiene consecuencias a nivel económico, sino un impacto gravísimo en los índices de accidentalidad", concluyó Kunath.