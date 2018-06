Varios temas se trataron en la reunión de gabinete encabezada por Bordet

Foto 1/2 Foto 2/2

Encabezada por el gobernador Gustavo Bordet, la reunión se realizó a primera hora de este lunes en el Salón de Gobernadores y asistieron las ministras de Gobierno, Rosario Romero; Salud, Sonia Velázquez; y Desarrollo Social, Laura Stratta, además de sus pares de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Luis Benedetto. También estuvieron el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y el titular de la Contaduría General, Aurelio Miraglio; el secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, entre otros funcionarios.



En cuanto a las obras, el secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, se refirió a los avances administrativos y de obras en la provincia por 242.484.568 pesos. "Se concretó la firma de contratos para algunas obras de cloacas y agua, de establecimientos escolares. Hay aperturas de llamados a licitación para esta semana", indicó.



En ese sentido, precisó que en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (Promer), se adquieren por 12 millones de pesos equipamiento escolar; y se prevé para la semana la apertura de ofertas de la licitación para la reestructuración y ampliación del Centro de Salud Tte. 1° Ibáñez, en Villa Urquiza, y por el que se invierte 6.066.532 pesos. Se estará haciendo lo propio en San Víctor, departamento Feliciano, con la primera etapa de la red cloacal y tratamiento por filtro biológico, y con una inversión de 3.175.508 pesos. En tanto, en Villa Adela, departamento Concordia, con una inversión de 2.191.658 pesos se dará la apertura de sobres para la ampliación colector cloacal sur.



En la ciudad de Paraná está previsto que la próxima semana sea la apertura de ofertas de la licitación para la construcción del nuevo edificio de la escuela N° 188 Bazán y Bustos, en el barrio La Floresta, y en la cual la provincia invertirá 70.513.583 pesos.



En tanto, ya en la firma de contratos, se concretará la pileta semiolímpica en el Parque Berduc de la capital provincial por 5.517.537 pesos; la de la escuela técnica N° 4 en Larroque, departamento Gualeguaychú, por 49.901.087 pesos; y la ampliación de la unidad educativas N° 1 ? escuela Normal Superior Dr. Luis César Ingild, por 6.444.689 pesos.



Asimismo, pero con la firma del acta de inicio, se concreta la unificación colectores cloacales y traslado de laguna en Federal. Esto demandará una inversión de 60.806.375 pesos, y si iniciará la obra de la provisión y remodelación de la red de distribución de agua potable en Hernandarias, departamento Paraná, por 25.866.599 pesos.



En otro orden, mencionó la toma de crédito que tomó la provincia por decisión del gobernador Gustavo Bordet para poder resolver el tema de las plantas de tratamiento de fluentes cloacales de la costa del río Uruguay. "Esto es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que justamente este lunes se recibió una misión para analizar los proyectos que en la cosas del río Uruguay", informó.



Por último, y en el marco del programa de integración regional que el BID lleva adelante en el país y con el Uruguay, el secretario de Planeamiento dijo que se finalizó el perfil de la ampliación del aeropuerto en Concordia. "Este aeropuerto tendrá carácter internacional y resolverá aspectos de producción, turístico y todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales con el Uruguay. Es un desarrollo para la región y la provincia", insistió.



Dragado

Por otro lado, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que "Entre Ríos necesita un puerto con 34 pies de profundidad, no es un puerto común, no es un puerto para barcazas, tiene que ser un puerto que reciba barcos de ultramar. El puerto que tiene 34 pies de calado natural es el del Ibicuy, pero no existe una certeza absoluta que siempre tenga 34 pies de profundidad, especialmente ahora que el río está bajando. Entonces, lo que hoy se decidió es que la provincia se incorpore al Plan Nacional de Dragados portuarios que organiza el gobierno nacional, a través de la Comisión Administradora del Río de La Plata. Eso da previsibilidad de que se tenga un dragado continuo, desde el Puerto de Ibicuy hasta el Canal Martín García".



En cuanto a los plazos, Rodríguez Signes indicó que "el gobernador manda la nota hoy y el gobierno nacional lo analiza. Pero ellos propiciaron que Entre Ríos se incorpore al plan nacional de dragado. Es más, ese dragado ya se está haciendo, el Canal Martín García se está dragando actualmente y sería cuestión de incorporar Ibicuy y después mantenerlo. En ese plan el gobierno nacional llama a licitación para contratar empresas que hagan el dragado por 10 años, y la responsabilidad será del concesionario de mantener el canal a 34 pies de profundidad".



Luego, el funcionario detalló que "la salida por el Río de La Plata tiene dos accesos, el Canal Mitre y el Canal Martín García. El Canal Mitre está vinculado al río Paraná de Las Palmas que va pasando por el norte de la provincia de Buenos Aires y es el canal de navegación de la hidrovía, que utilizan los puertos de Rosario y los del norte de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros tenemos el Paraná Guazú, a la altura de Ibicuy, y de allí se vincula al canal Martín García. Entonces, la intención es que ese canal tenga 34 pies, igual que el otro, y para nosotros sería una gran ventaja porque Ibicuy se incorporaría a una red navegable de 34 pies de profundidad".



Por último, Rodríguez Signes se refirió a la posibilidad de que haya inversión privada para desarrollar de infraestructura e Ibicuy y comentó: "Ibicuy tiene muchos años, hemos tenido problemas, pero hoy tenemos un muelle continental construido a nuevo, de 160 metros de largo, que está habilitado y lo único que falta es terminar una limpieza del fondo al pie, porque ahí quedaron restos de cuando se cayó el muelle viejo y estamos a punto de terminarlo. La otra gran ventaja de Ibicuy es que tiene un acceso relativamente nuevo, del año 2011, de 42 kilómetros, entre la ruta 12, la ciudad de Ibicuy y el puerto. Además tiene algo muy importante que son zonas para amarraderos de barcazas, lo que desde el punto de vista de logística es clave. También tiene mucho espacio para el desarrollo, alrededor de 200 o 300 hectáreas, para hacer una zona logística y hasta industrial en un futuro. Si se garantiza todo esto, sobre todo la continuidad del dragado durante 10 años, es un puerto muy interesante y, concretamente, existen empresas con interés en participar en proyectos de Participación Público Privada, que son los contratos que hoy en día están más en uso e impulsados por el gobierno nacional, aunque acá todavía falta la reglamentación de la ley de Contrato de Participación Pública Privada. Pero bueno, primero hay que terminar el dragado, tenemos ya el muelle operativo, y a partir de eso poder convocar al sector privado", concluyó.