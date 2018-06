Frigerio: "Macri es el director técnico; los ministros somos fusibles"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoció que la "crisis cambiaria" que afectó a la Argentina en las últimas semanas tendrá "incidencias en los precios", aunque sostuvo que el Gobierno cuenta con "instrumentos y herramientas para salir de esta situación y seguir por la senda del desarrollo y el crecimiento".



Frigerio insistió en que "bajar pobreza" representa el "objetivo fundamental" de la gestión que lleva adelante la Casa Rosada y agregó que, en el actual contexto económico, "lo importante es tener políticas para los sectores más vulnerables" de la sociedad.



Como invitado al programa que conduce los sábados por la noche Mirtha Legrand por El Trece, el funcionario se refirió también a las recientes modificaciones en el Gabinete nacional y dijo que el presidente Mauricio Macri es "el director técnico", por lo que "decide los cambios en el momento que cree oportuno".



"Los ministros somos fusibles", sostuvo Frigerio, al tiempo que indicó: "Estamos saliendo de una crisis cambiaria, que para los argentinos nos genera mucha incertidumbre y angustia, como es ver que el dólar se mueve".



"Sabemos que eso termina con incidencias en los precios. Por suerte tenemos instrumentos y herramientas para salir de esta situación y seguir por la senda del desarrollo y el crecimiento", agregó el funcionario.



También resaltó: "Bajar pobreza es nuestro objetivo fundamental de gestión. La bajamos en esto dos años y medio de gestión, pero sigue siendo enorme. Sabemos que la generación de empleo genuino en el sector privado es la única salida".



"Lo importante es tener políticas para los sectores más vulnerables. Las dos terceras partes del presupuesto van a esos sectores", señaló, y agregó: "La desocupación está bajando lentamente".



"Hay sectores de la economía que están creciendo, veremos cómo reaccionan a la crisis cambiaria, seguramente sientan el cimbronazo, pero estamos seguros de que vamos a retomar la senda del crecimiento", manifestó.



Por otra parte, Frigerio advirtió que "el mundo está cambiando" y añadió: "De los empleos que conocíamos quedan pocos y dentro de 20 años probablemente no queden empleos que conocemos. Este cambio implica la necesidad de adaptarse".



"Esto pasa por la capacitación y la educación. Una buena educación garantiza reflejos para la adaptación a una realidad cada vez más vertiginosa", dijo.



El ministro insistió en que el paro general convocado para el próximo lunes "no tiene sentido porque el diálogo no se ha roto" entre el movimiento obrero y el Gobierno.



"La tarea dura es estar a la altura de las expectativas de la gente, sobre todo en estos momentos de incertidumbre. El paro no tiene ningún sentido, ni siquiera la gente sabe por qué están parando. No hay una consigna clara. El día siguiente estaremos en el mismo lugar. No hemos roto el dialogo", sostuvo.



"En general los paros son la última instancia cuando se rompe el diálogo y no hay posibilidad de acuerdo. El dialogo está, nosotros hablamos con todos. Hay muchos que no se quieren sentar a dialogar. La posición de búsqueda de acuerdo y diálogo la tenemos con todos", agregó.



Finalmente, remarcó que "hay sectores que creen que cuanto peor le vaya al país mejor les va a ir de manera individual y eso no lo podemos cambiar".