Peña: "El paro es político; los sindicatos son del Partido Justicialista"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que el paro nacional convocado por la CGT para hoy tiene un "sentido político" porque los sindicatos "son de la oposición, son del Partido Justicialista".Así analizó el funcionario la medida de fuerza que promete paralizar la Argentina durante 24 horas en el arranque de esta semana, en medio de protestas sociales por el impacto de la inflación, agravada por una devaluación del 70% en los últimos doce meses."Se da en un contexto de una baja conflictividad sindical que hemos tenido en estos dos años y medio contra el pronóstico de muchos que creían que este era uno de los factores que iba hacer difícil un cambio en la Argentina ya que los candidatos son del Partido Justicialista y tienen una tradición de conflictividad con gobiernos no peronistas", afirmó Peña.En la práctica -agregó Peña- el martes el Gobierno va a tener que sentarse a trabajar con la CGT como lo hace permanentemente para mejorar la productividad, para generar más trabajo y para seguir creciendo como país."Nosotros hemos sido muy claros: ninguna disidencia, sea de un sindicato o de nadie, va a impedir sentarnos a dialogar al día siguiente para sacar al país adelante", expresó Peña en declaraciones a la señal estadounidense de noticias CNN.El funcionario insistió con que "el paro tiene un sentido político y tiene que ver con la propia dinámica del sindicalismo, pero esto no altera lo estructural".Al ser consultado sobre el impacto de la inflación en los salarios, el funcionario respondió: "Bueno. . . hace 70 años que tenemos inflación en la Argentina, es una dinámica a la que estamos acostumbrados".Lo importante -según dijo Peña- es que casi todos los sindicatos tienen alguna cláusula de revisión, algún mecanismo para que el salario no pierda frente a la inflación, que con esta devaluación "se ha proyectado que va a ser mayor a lo que se esperaba"."Pero no pasa por ahí la esencia: lo que tenemos que acordar en la Argentina es cómo generamos empleo privado de calidad", expresó el funcionario.