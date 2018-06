Frigerio dijo que el paro del lunes "no tiene ningún sentido"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que "no tiene ningún sentido" el paro convocado por la CGT y las CTA para este lunes al asegurar que "ni siquiera la gente sabe por qué está parando" y aclaró que pese a la medida de fuerza por 24 horas desde el gobierno "no rompemos el diálogo".



"Al día siguiente vamos a estar en el mismo lugar. El diálogo está; hablamos con todos los que quieran sentarse a dialogar pero hay muchos que no quiere", advirtió en declaraciones al programa de La Noche de Mirtha Legrand, anoche por Canal 13.



Frigerio señaló que "en general los paros son la última instancia cuando se rompe el diálogo y no hay posibilidad de acuerdo" en una negociación.



Asimismo, afirmó que "la búsqueda de acuerdo y diálogo la tenemos con todos, no hacemos llamados parciales" pero sostuvo que hay sectores que creen que "cuando peor le vaya al presidente (Mauricio Macri) mejor".



Para el gobierno, agregó, la premisa es "seguir apostando a una oposición responsable, que también la hay".



Frigerio analizó también que el de Cambiemos "es el gobierno más débil desde el punto de vista parlamentario de los últimos 100 años" porque, dijo, "asumimos con un tercio de los diputados y un quinto de los senadores y tenemos 5 gobernadores sobre 24".





Pese a ello, remarcó que lograron "generar muchas cosas en el Senado y arreglar muchas cosas de la herencia recibida".