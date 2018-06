El Presidente Macri confió en que habrá "más trabajo" tras acuerdo con el FMI

Política El Presidente tomó juramento a los nuevos ministros de Energía y de Producción

El presidente Mauricio Macri confió hoy en que habrá "más trabajo" en el país tras el acuerdo con el FMI por un préstamo de U$S 50.000 millones y el ascenso del país a "mercado emergente"."Son más herramientas para que más gente pueda invertir y eso significa más trabajo para los argentinos", afirmó Macri, quien manifestó la "importancia de sostener el valor de la palabra".En un discurso que pronunció al poner en funciones en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente consideró que en el país se generó una "mala cultura del poder" que implica un "ejercicio en forma prepotente, mafiosa".El presidente se expresó en estos términos durante el acto de puesta en funciones como ministros de Energía, de Javier Iguacel, y de Producción, de Dante Sica, en reemplazo de Juan José Aranguren y Francisco Cabrera, respectivamente.Durante la ceremonia, Macri hizo un reconocimiento a Aranguren y Cabrera por su paso por el gabinete, destacando que al ex titular de la cartera de energía "bailó con la más fea" porque tuvo que ser el "portador de los aumentos" de las tarifas.Tras su agradecimiento a Aranguren, el presidente, al poner en funciones a Iguacel, destacó su desempeñó frente a Vialidad Nacional.En otro pasaje, el mandatario afirmó que la Argentina "necesita que el conjunto de la dirigencia sea creíble y confiable" para que la relación del país con el resto del mundo no esté "solamente planteada desde el Gobierno y su presidente".Asimismo, destacó el ascenso del país a la categoría de "mercado emergente", así como el apoyo del FMI y señaló que "eso lo hemos logrando trabajando juntos los argentinos y con un gran equipo de gobierno que viene batallando".Sostuvo que ese avance representa tener mayor cantidad de herramientas para "que más gente pueda invertir, y eso significa más trabajo para los argentinos".Además, consideró que "ese es el camino del progreso, de derrotar a la pobreza y de que generemos oportunidades distintas para nuestra clase media".