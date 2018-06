Dujovne admitió que la inflación de este año podría superar el 27 por ciento

"La previsión que tenemos firmada en la carta de intención con el Fondo es que la inflación de este año puede estar alrededor del 27%. Pero puede ser menos como aspiramos o puede ser más", sostuvo el funcionario.



En declaraciones a radio La Red, Dujovne dijo que el Banco Central tiene todas las herramientas "para luchar contra la inflación" y evitó pronosticar si la suba de precios de este año será superior o inferior a la de 2017.



Devaluación



Dujovne estimó que la situación de turbulencia cambiaria de estos últimos dos meses va a bajar significativamente en los próximos días por la llegada del dinero del FMI y las medidas establecidas por la nueva conducción del Banco Central.



Al ser consultado sobre si un dólar cercano a 29 pesos resulta "cómodo" para el Gobierno, el funcionario respondió que "lo que es cómodo es el esquema de tipo de cambio flotante" porque la Argentina ya probó en otras épocas con clavar el tipo de cambio y cuando eso ocurrió en vez de subir el dólar subía el desempleo.



"Desafortunadamente cuando se mueve el dólar en la Argentina el traslado a precios, a la inflación, es mucho más alto que en los países que vienen teniendo metas de inflación y tipo de cambio flotante desde hace mucho más tiempo", dijo Dujovne.



Asimismo, defendió el esquema del "tipo de cambio flotante" porque de esa manera el Banco Central puede intervenir ante "situaciones disruptivas" en un "delicado equilibrio" que tiene que manejar.



Al ser consultado sobre si el dólar a casi 29 pesos es considerado disruptivo por el Gobierno, el funcionario dijo que "mucho más importante que el nivel es la velocidad del movimiento".

"Entonces, cuando hay movimientos muy abruptos es disruptivo. Pero cuando se mueve despacio, sobre todo acompañando una tendencia internacional, es para no quedar desfasado en términos de competitividad", expresó Dujovne tras una devaluación del 71% en doce meses.



Dujovne recomendó no mirar los datos de los mercados de futuro para fin de año que ubican al dólar en los 33 pesos porque ese valor se forma por una "tasa de interés" y señaló que es preferible observar los pronósticos volcados por economistas y bancos en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.



"Esos pronósticos indican para fin de año un tipo de cambio muy similar al que tenemos hoy ¿No? Como que ya el tipo de cambio hizo el movimiento que esperaban los economistas y ya no esperan más movimientos", dijo Dujovne.