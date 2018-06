Paro de la CGT: "Queremos que el gobierno reflexione"

La CGT anunció un paro general por 24 horas para el próximo 25 de junio sin movilización, en rechazo a las políticas del gobierno nacional.



Oscar Barbieri, triunviro de la CGT seccional Paraná, explicó a Elonce TV que "el lunes próximo a las 10.30 tenemos una reunión en el camping del sindicato de Camioneros para trabajar todos juntos y garantizar que la gente tome conciencia del por qué del paro y adhieran".



Asimismo, manifestó que "UTA se suma porque es parte de la CGT. Fue un trabajo arduo de convencimiento, siempre tratando de darle una oportunidad al gobierno para que cambie el rumbo de la política económica que hasta el momento no ha favorecido a una mejor calidad de vida para los argentinos, fundamentalmente para la clase trabajadora".



Entre los reclamos, piden paritaria sin techo y que no haya despidos por al menos seis meses. "Vemos como cierran comercios, la construcción también sufrirá una parálisis importante en función de las exigencias del FMI. También hay problemas en la industria textil, la del calzado, marroquinería. Pretendemos que en el Estado y en la parte privada no haya despidos, porque si uno no tiene trabajo pierde la dignidad y hasta hay problemas en la familia", señaló.



Y agregó: "tenemos que pensar en una Argentina donde haya una línea clara de gobierno en favor de la producción para el pequeño y mediano empresario, el comerciante. Para que los trabajadores podamos planificar a lo largo de cuatro años una estabilidad y un mejor proyecto de sociedad para todos".



Además, confirmó que CTA manifestó la adhesión al paro. "Queremos que el gobierno reflexione, no estamos en contra de nadie. Hay bajos salarios, aumento de tarifas", dijo. Elonce.com