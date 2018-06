La justicia volverá a indagar a Julio de Vido por la tragedia de Once

Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Ana María D'Alessio decidieron que esa fecha el detenido ex funcionario nacional amplíe su declaración, para luego avanzar con las últimas audiencias del caso en el que se investiga su posible responsabilidad en el accidente ferroviario que dejó 52 muertos.



El propio De Vido había solicitado volver a exponer sobre su accionar en el Ministerio, lo que se hará a través de una videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra alojado.



Está previsto que a finales de julio inicien los alegatos, que seguirán a lo largo de agosto, como tramo final del proceso en el que también está procesado el ex jefe de la Unidad de Renegociación Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) Jorge Gustavo Simeonoff.



El día cuatro del próximo mes se le tomará declaración a los últimos testigos del hecho, mientras que el 11 será la ampliación de indagatoria de De Vido y Simeonoff.



El 31 de julio y primero de agosto serán los alegatos de las querellas de los familiares de las víctimas, el 7 de agosto el de la Oficina Anticorrupción y el 8 el de la Fiscalía.



En tanto, el 21 y 22 de agosto será el momento en el que las defensas de los dos ex funcionarios, respectivamente, presentes sus alegatos.



