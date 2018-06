Israel pidió a Macri que interceda ante AFA para evitar suspensión del amistoso

La posición del gobierno de Macri

Tras la suspensión del amistoso, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se comunicó telefónicamente con el presidente argentino, Mauricio Macri, para que interceda ante las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y trate de evitar la cancelación, según lo confirmaron altas fuentes del gobierno israelí a la Agencia Judía de Noticias (AJN).Desde Israel informaron que aún no recibieron la notificación oficial de la suspensión del partido. Un alto funcionario de ese país aclaró: "El equipo duda en venir a Israel debido a toda la presión que se ejerció sobre ellos".El partido estaba programado para disputarse en Jerusalén este sábado a las 15.30. Luego de los reclamos de manifestantes para que no se realice, los jugadores se inclinaron por no participar del amistoso previo al Mundial de Rusia.Sampaoli deberá buscar un amistoso preparatorio de cara al Mundial y en sus planes está no moverse de Barcelona, para luego viajar directamente a Rusia la semana que viene.Fuentes del Gobierno recordaron que "la AFA es una asociación civil sin vinculación con el Estado Argentino y que el Gobierno no participa ni tiene injerencia alguna en la organización del evento ni en ninguna otra actividad en la que ésta participe, en conformidad con los estatutos de la FIFA "."Nada modifica la posición argentina sobre el conflicto Palestino-Israelí o sobre el estatus especial de Jerusalén. La República Argentina reafirma su tradicional posición de reconocimiento del estatus especial de Jerusalén según lo establecido por las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instituyen un Régimen Internacional especial para Jerusalén, así como el libre acceso, visita y tránsito a los Lugares Santos", sostuvieron."La Argentina reitera su respaldo a una reanudación de las negociaciones en base a la solución de dos Estados para alcanzar una resolución justa, pacífica y definitiva del conflicto. La Argentina reconoce el derecho irrevocable del Estado de Israel de vivir en paz junto a sus vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas y el derecho inalienable del pueblo palestino a constituir un Estado libre, independiente y viable en base a las fronteras de 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el proceso de negociaciones", añadieron.