Faurie visitará el Vaticano en medio del debate sobre el aborto y el FMI

El Gobierno tendrá el próximo martes una nueva instancia en la relación con la Iglesia cuando el canciller,, en medio del debate sobre laPese a que, en principio, no está incluido en la agenda un encuentro a solas con el Sumo Pontífice, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto arribará a Roma el próximo lunes y 24 horas más tarde se acercará hasta la capilla de la Casa de Santa Marta para escuchar la homilía que brindará el exarzobispo porteño en la misa matutina.En el marco de su viaje oficial,con el secretario de Estado de El Vaticano, el italiano; y con el secretario para las Relaciones con los Estados, el británicoSe trata de la respuesta a una invitación que extendiera el inglés durante la visita que realizó a la Argentina en noviembre pasado, ocasión en la que también estuvo reunido con el presidente de Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.También será el primer encuentro entre altos representantes de ambos estados luego de la decisión del Gobierno de establecer negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a una línea de crédito stand by.En este sentido, el prelado advirtió que "en los tiempos de crisis y desencuentros entre los argentinos no dominan las fuerzas económicas sino las espirituales", porque sino no se puede explicar cómo durante más de 200 años el pueblo atravesó "con paciencia y virtud laboriosa los momentos oscuros, a veces sobreviviendo a sostenidos períodos de confusión, a la carencia de medios básicos y al flagelo de desocupación, dando lugar a los humillantes rostros de la indigencia, paradójicamente en una tierra rica de recursos naturales".Asimismo, el sucesor de Jorge Bergoglio subrayó que "la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada porque allí está en juego la dignidad de la vida humana", en alusión al proyecto de despenalización del aborto que se votará el próximo 13 de junio en la Cámara de Diputados.Algunos de los temas que analizará el titular del Palacio San Martín con los funcionarios eclesiásticos será la situación en Venezuela tras los cuestionados comicios del domingo pasado que determinaron la reelección de Nicolás Maduro y una iniciativa de una organización argentina para que en el país se radiquen una 15 familias de refugiados rohingyas, que escapan de las matanzas y persecuciones de Myanmar.Además de las actividades de corte político-diplomático, Faurie tiene previsto participar de una cena a beneficio de la obra que encabeza el sacerdote argentino Pedro Opeka en Madagascar.